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Атака на Київ, допомога від США на $2,2 млрд та інтерв'ю Зеленського Такеру Карлсону — головні новини ранку 4 липня
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Атака на Київ, допомога від США на $2,2 млрд та інтерв'ю Зеленського Такеру Карлсону — головні новини ранку 4 липня

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Українські військові збивають дрони
Робота ППО, ілюстративне фото. 126 окрема бригада тероборони

У Києві було чути вибухи, на околицях працювали сили ППО; Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським; США оголосили військову допомогу для України на понад $2,2 млрд та графіки відключень світла на 4 липня — Суспільне підготувало головні новини ранку 4 липня.

1. У Києві було чути вибухи, на околицях працювали сили ППО

Цієї ночі по Києву армія Росії запустила різнотипні безпілотники. Усі їх знищили сили ППО на підступах до столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його даними, силами і засобами протиповітряної оборони усі ударні безпілотники росіян, які намагалися атакувати Київ цієї ночі, були знищені на підступах до столиці.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.

"У Києві, попередньо, без жертв та руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена", — йдеться в повідомленні.

Армія РФ запустила дрони з території Курської області, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків.

2. Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським

Американський журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив у соціальній мережі Х.

"Схоже, у нас буде інтерв'ю Зеленського. Ми намагалися це зробити упродовж двох років, особливо інтенсивно після лютневого інтерв'ю з Путіним. Мета полягає в тому, щоб донести до американців таку необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює становище їхньої країни у світі", – пояснив Карлсон.

Журналіст висловив сподівання, що це відбудеться незабаром.

Чому це важливо: У лютому Карлсон випустив перше після початку вторгнення РФ в Україну інтервʼю як західний журналіст в російського очільника Володимира Путіна. Воно тривало понад дві години.

У двогодинному інтерв’ю керівник Росії Володимир Путін більш прямо, ніж зазвичай, сказав, як він бачить завершення свого вторгнення в Україну: не воєнною перемогою, а угодою із Заходом про поступку української території Росії для припинення війни.

3. США оголосили військову допомогу для України на понад $2,2 млрд

Сполучені Штати 3 липня оголосили про пакет військової допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів і додатково — на 150 млн доларів.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

За даними Міністерства оборони США, пакет допомоги містить ракети для систем ППО HAWK; боєприпаси для HIMARS; 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди; протитанкові комплекси Javelin та AT-4 та іншу зброю.

Контекст: Це вже сьомий пакет допомоги Києву відтоді, коли президент США Джо Байден у квітні підписав указ про виділення Україні близько $61 млрд допомоги.

4. Графіки відключень 4 липня будуть застосовувати упродовж всієї доби

В Україні сьогодні, 4 липня, впродовж всієї доби будуть застосовувати графіки стабілізаційних відключень світла.

За даними Укренерго, з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 працюватимуть дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги.

Контекст: в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою. Зменшення обсягів відключень прогнозується наприкінці липня.

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