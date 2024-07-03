Шольц: Німеччина не підтримає перемир'я, подібне на капітуляцію України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що ФРН ніколи не стане стороною конфлікту між РФ та Україною, але й не підтримає перемир'я, яке призведе до капітуляції Києва.

Шольц сказав це під час запитань до уряду в Бундестазі. Канцлера процитували видання DW, ntv та ASB Zeitung.

"На мою думку, з боку Німеччини ми ніколи не повинні підтримувати припинення вогню, яке має на меті капітуляцію України", – відповів Шольц на питання депутатки від Лівої партії Ґезіне Лотш про те, коли очікувати на перемир'я в російсько-українській війні.

Це не абстрактне питання, як можна побачити зі "своєрідної мирної пропозиції Путіна", додав глава німецького уряду. Путін заявив, що готовий до припинення вогню, "якщо Україна також дозволить подальші анексії, фактично задарма". Це, за словами Шольца, показує, наскільки цинічно мислить Кремль, і що очільник РФ зовсім не має наміру закінчувати війну.

"Путін говорить лише про мирні переговори для продовження війни. Ми цього не допустимо", — сказав канцлер.

Лотш також запитала, чи дав би канцлер Олаф Шольц людям гарантію, що Німеччина не стане стороною війни. На це Шольц відповів: "Так, я даю цю гарантію. Я виступаю за це як канцлер".

Що відомо про заяви Путіна

14 червня на зустрічі з керівництвом МЗС Росії Володимир Путін заявив, що однією з умов для початку переговорів із Києвом є повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також Україна має заявити про відсутність планів вступити в НАТО.

При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що вважає некоректним ставити питання про те, що ініціатива Путіна щодо України схожа на пропозицію про капітуляцію, передають "РИА Новости".

На заяву відреагували також в МЗС України. У відомстві зазначили, що поява низки заяв від очільника Кремля Володимира Путіна за день до початку Глобального саміту миру свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру.

"Всі озвучені Путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви й нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому заході", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в Офісі президента заявили, що Росія не має бажання припиняти війну, а пропозиції Путіна свідчать про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".