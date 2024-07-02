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Німеччина і Польща погодили спільний план дій щодо загроз боку Росії — Reuters
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Німеччина і Польща погодили спільний план дій щодо загроз боку Росії — Reuters

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі у Варшаві, Польща, 2 липня 2024 року. REUTERS/Lukasz Glowala

Німеччина та Польща узгодили спільний план дій щодо посилення оборонної співпраці для стримування загрози Росії для регіону, включаючи посилення присутності НАТО на східному фланзі та координацію допомоги Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на відповідний документ.

"Ми докладатимемо зусиль для забезпечення трансатлантичної політичної єдності та оптимальної військової присутності північноамериканських союзників у Європі, включаючи східний фланг", — йдеться у документі.

Обидві країни також заявили про поглиблення співпраці на урядовому рівні для надання військової допомоги Україні, зокрема, щодо ремонту та обслуговування танків Leopard 2.

Згідно з планом, Польща також розглядає можливість участі в берлінській ініціативі "Європейський небесний щит".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 2 липня, прибув із робочим візитом до Польщі та зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Обидва політики взяли участь у міжурядових консультаціях між кабінетами міністрів, першої такої зустрічі з 2018 року.

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