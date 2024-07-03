У Бундестазі погодили закупівлю понад 100 танків Leopard 2А8

Комітет з оборони німецького Бундестагу ухвалив рішення про закупівлю 105 основних бойових танків Leopard 2A8.

Про це повідомив голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер.

"Ми повністю оснащуємо литовську бригаду бойовими танками, замінюючи старі Leo2 в армії та створюючи простір для подальших поставок в Україну. Великі замовлення, подібні до цього, показують, що ми серйозно ставимося до нашої оборони і підтримки України в довгостроковій перспективі", — написав він в Х.

Як пише T-online, згідно з представленою інформацією, вартість замовлення становить майже три мільярди євро. Збройова компанія KNDS постачатиме танки Бундесверу до 2030 року.

У червня німецьке видання Hartpunkt повідомляло, що міністерство оборони Німеччини планує придбати додаткові 105 основних бойових танків Leopard 2A8.

Закупівля бойових машин має відбутися в межах наявного рамкового контракту з оборонною компанією KNDS.

Нові танки, зокрема, необхідні для оснащення німецької бригади, що базуватиметься в Литві.

Ці Leopard 2A8 мають бути поставлені між 2027 і 2030 роками, при цьому 70 одиниць планується поставити протягом останніх двох років дії контракту.

Вартість закупівлі 105 танків оцінюється приблизно в 2,9 млрд євро. Однак ці кошти наразі не передбачені ні у федеральному бюджеті на 2024 рік, ні у фінансовому плані до 2027 року, ні в економічному плані спеціального фонду Бундесверу на 2024 рік.