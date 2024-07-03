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Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Казахстані
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Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Казахстані

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Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Казахстані
Російський лідер Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) в Астані, Казахстан, 3 липня 2024 року. REUTERS/Sputnik/Sergei Guneev/Pool

У столиці Казахстану Астані під час саміту Шанхайської організації співробітництва 3 липня лідер Кремля Володимир Путін зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє російське Міністерство закордонних справ.

"Наша співпраця не спрямована проти будь-кого. Ми не створюємо жодних блоків і союзів. Ми просто діємо в інтересах наших народів", — сказав Путін під час зустрічі.

Він зауважив, що між КНР і РФ зростає торгівля й нагадав про серію заходів до 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Цьогоріч Росія головує в БРІКСВід англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa (Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР) — міждержавне об'єднання, геополітична група цих п'яти країн. Путін висловив сподівання, що Сі Цзіньпін разом із китайською делегацією приїде на саміт БРІКС у Казань у жовтні.

Напередодні в МЗС Китаю повідомили, що Сі Цзіньпін приїжджає з державним візитом у Казахстан і візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). А прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорюватимуть ситуацію в Україні під час саміту ШОС.

Як повідомила місія Організації Об'єднаних Націй у Казахстані, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС.

ШОС — міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай. До організації входять 9 країн-членів — Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

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