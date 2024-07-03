Путін прилетів до Казахстану на саміт Шанхайської організації співробітництва

Лідер Росії Володимир Путін прилетів до Казахстану з робочою поїздкою для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані та зустрічі з лідерами Китаю і Туреччини.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Під час візиту у Путіна також запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з лідером КНР Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і виконувачем обовʼязки президента Ірану Мохаммадом Мохбером.

Увечері в середу відбудеться неформальна вечеря від імені президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, на яку, крім голів делегацій країн ШОС, запрошено керівників делегацій Азербайджану, Катару, Монголії, ОАЕ, Туреччини. Основна програма саміту ШОС відбудеться у 4 липня.

Як повідомляє ТАСС, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що 3 липня відбудеться зустріч Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана на полях саміту ШОС, під час якої вони обговорять візит Путіна до Туреччини, який відбудеться, "як тільки вдасться погодити графік".

Пєсков також зазначив, що Путін та Ердоган обговорюватимуть ситуацію в Україні.

ШОС — міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай. До організації входять 9 країн-членів — Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Напередодні в МЗС Китаю повідомили, що Сі Цзіньпін приїжджає з державним візитом у Казахстан і візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Також він побачиться з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Як повідомила місія Організації Об'єднаних Націй у Казахстані, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС.