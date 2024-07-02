Сі Цзіньпін їде в Казахстан на саміт ШОС. Там буде й Путін

Президент Китаю Сі Цзіньпін приїжджає з державним візитом у Казахстан і візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Також він побачиться з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

Саміт відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

ШОС — міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай. До організації входять 9 країн-членів — Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Як повідомила місія Організації Об'єднаних Націй у Казахстані, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС.

Після поїздки на ШОС Сі Цзіньпін вирушить з офіційним візитом до Таджикистану та побачиться з президентом країни Емомалі Рахмоном.

Лідери КНР і Казахстану не раз бачилися у 2023 році. У травні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перебував у Китаї на саміті Китай — Центральна Азія. Після перемовин глави держав підписали "Спільну заяву КНР та Республіки Казахстан".

У жовтні Токаєв приїхав у Пекін для участі в третьому Форумі міжнародного співробітництва "Один пояс, один шлях".

На саміті ШОС буде лідер Кремля Володимир Путін. Сі Цзіньпін у травні приймав його в Китаї. Під час зустрічі Путін сказав Сі, що їхня співпраця є стабілізуючим фактором.

“Надзвичайно важливо, щоб відносини між Росією і Китаєм не були кон'юнктурними і не були спрямовані проти когось”, — цитує Путіна агентство “РИА Новости”.

Як повідомляють "РИА Новости", Путін і Сі Цзіньпін після переговорів підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії.