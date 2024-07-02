НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сі Цзіньпін їде в Казахстан на саміт ШОС. Там буде й Путін
КИТАЙКАЗАХСТАНПутінСвітПодіїПолітика

Сі Цзіньпін їде в Казахстан на саміт ШОС. Там буде й Путін

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сі Цзіньпін їде в Казахстан 2 липня
Голова Китаю Сі Цзіньпін. AP/Ng Han Guan

Президент Китаю Сі Цзіньпін приїжджає з державним візитом у Казахстан і візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Також він побачиться з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

Саміт відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

ШОС — міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай. До організації входять 9 країн-членів — Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Як повідомила місія Організації Об'єднаних Націй у Казахстані, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС.

Після поїздки на ШОС Сі Цзіньпін вирушить з офіційним візитом до Таджикистану та побачиться з президентом країни Емомалі Рахмоном.

Лідери КНР і Казахстану не раз бачилися у 2023 році. У травні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв перебував у Китаї на саміті Китай — Центральна Азія. Після перемовин глави держав підписали "Спільну заяву КНР та Республіки Казахстан".

У жовтні Токаєв приїхав у Пекін для участі в третьому Форумі міжнародного співробітництва "Один пояс, один шлях""Один пояс, один шлях" — ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, прийнята урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Наразі Китай залучив 138 країн та 30 міжнародних організацій до ініціативи Пояс і Шлях. До інфраструктурних проєктів належать порти, залізниці, автомобільні дороги, електростанції, авіація та телекомунікації.

На саміті ШОС буде лідер Кремля Володимир Путін. Сі Цзіньпін у травні приймав його в Китаї. Під час зустрічі Путін сказав Сі, що їхня співпраця є стабілізуючим фактором.

“Надзвичайно важливо, щоб відносини між Росією і Китаєм не були кон'юнктурними і не були спрямовані проти когось”, — цитує Путіна агентство “РИА Новости”.

Як повідомляють "РИА Новости", Путін і Сі Цзіньпін після переговорів підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії.

Топ дня
енергетика
Обленерго 2 липня застосовують три черги графіків відключень світла — Укренерго
Зеленський, Орбан
Прем'єр Угорщини прибув до Києва
Війна ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 189 боєзіткнень — Генштаб
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Не вижив після замаху: помер опозиційний казахський журналіст Айдос Садиков
Не вижив після замаху: помер опозиційний казахський журналіст Айдос Садиков

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Повені в Китаї
У Китаї через зливи постраждали понад 800 тисяч людей, майже 200 тисяч евакуювали
Єнс Столтенберг
Столтенберг вважає, що Китай кидає виклик НАТО
Дмитро Кулеба
Україна і Китай продовжуватимуть діалог з питань миру — Кулеба
Китай встав на бік Путіна у війні проти України — посол США у КНР
Китай встав на бік Путіна у війні проти України — посол США у КНР
На початок