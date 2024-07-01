Столтенберг вважає, що Китай кидає виклик НАТО

НАТО не вважає Китай противником, але Північноатлантичний альянс вважає, що Пекін кидає виклик його цінностям та інтересам.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю японській газеті Yomiuri.

"НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", — сказав він.

Столтенберг також стверджував, що КНР створює небезпеку для Тайваню та сусіднім країнам. Крім того, генсек НАТО запідозрив Китай у військовій підтримці РФ. Він заявив, що Пекін "розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни".

Пекін неодноразово виступав проти односторонніх санкцій США проти китайських підприємств під приводом зв'язків з військовим промисловим комплексом Росії, відзначаючи, що РФ і КНР мають право на нормальне торговельно-економічне співробітництво.

Посол США у Пекіні Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральною країною, а фактично встав на бік керівника Росії Путіна у війні проти України. Китай "не нейтральний, а фактично виступив на боці Росії у цій війні", додав посол.

До того ж Китай відмовився взяти участь у саміті миру, бо туди не запросили Росію.