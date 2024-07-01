В ISW пояснили, що може змусити Путіна припинити війну проти України

Теорія перемоги очільника Кремля Володимира Путіна, відповідно до якої Росія зможе нескінченно просуватися в Україні, стимулюватиме його до затягування війни. Якщо Україна за підтримки Заходу продемонструє здатність вести успішні масштабні контрнаступальні операції, то зможе схилити російський режим до припинення війни.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Philadelphia Inquirer, опублікованому 30 червня, що він побоюється, що Захід боїться наполягати на повній перемозі України через занепокоєння Заходу щодо стабільності в Росії, і що цей страх дозволив Путіну продовжувати захоплення якомога більшої частини української території.

Зеленський попередив, що кожне російське просування посилює позицію Росії на переговорах і що Путін може вирішити спробувати використати цю позицію у відповідний момент, щоб домогтися припинення вогню, яке дозволило б Росії підготуватися до майбутньої агресії проти України.

"Путін сформулював теорію перемоги, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, завадити Україні провести успішні оперативно значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських військ", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, російське військове командування наразі віддає перевагу повзучим наступальним операціям, а не проведенню широкомасштабної наступальної операції, для швидкого досягнення значних операційних успіхів.

"Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають повзучі наступальні операції як більш гарантований підхід до досягнення успіху в Україні, ніж великі мобільні наступальні операції, і, схоже, приймають реальність того, що російським військам, можливо, доведеться переслідувати окремі оперативно важливі цілі протягом багатьох місяців, якщо не років", — зазначили в ISW.

В Інституті припускають, що затяжна війна, ймовірно, стимулюватиме Путіна відкрито ставити нові територіальні цілі, якщо він оцінить, що українські війська не зможуть ані зупинити його просування, ані провести значущі контрнаступи.

Аналітики зазначили, що Путін зберігає свою мету повністю знищити українську державність та ідентичність, і всі його цілі щодо територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети.

"Путін, ймовірно, сподівається, що повзучий російський прогрес в Україні переконає Захід, що українська перемога недосяжна і що поступки щодо української територіальної цілісності та суверенітету є кращими, ніж українська поразка", — йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що наразі Путін не бажає прийняти нічого, окрім повної капітуляції України, однак, як постійно показують його зауваження та вимоги, він розглядатиме будь-яку домовленість про припинення вогню як механізм підготовки Росії до відновлення наступальних операцій у майбутньому для досягнення своїх загальних цілей.

"Партнери України можуть допомогти Україні зменшити готовність Путіна продовжувати вести нескінченну війну з метою знищення України, допомагаючи Україні проводити значні контрнаступальні операції, які звільняють українську територію та спростують припущення Путіна щодо того, чого Росія може досягти в Україні силою", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, теорія перемоги Путіна ґрунтується на твердженні, що Україна не здатна звільнити оперативно території. Якщо ж Сили оборони зможуть швидко звести нанівець ці здобутки та повернути ініціативу на полі бою або на всьому театрі бойових дій, повільне просування Росії вже не матиме оперативного значення.

"Безпекова допомога Заходу та зусилля України з формування збройних сил мають вирішальне значення для зміни розрахунків Путіна. Малоймовірно, що він змінить свою оцінку щодо можливості знищення України без подальших значних поразок РФ. Західна допомога, яка забезпечує українські сили необхідним обладнанням і зброєю у потрібній ЗСУ кількості для операцій зі звільнення територій окупованої України, залишається єдиним вірогідним шляхом для зменшення планів Путіна знищити українську державність та ідентичність", — наголосили в Інституті.