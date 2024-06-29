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Кулеба обговорив із помічником держсекретаря США О'Браєном постачання Україні Patriot і майбутній саміт НАТО
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Кулеба обговорив із помічником держсекретаря США О'Браєном постачання Україні Patriot і майбутній саміт НАТО

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 червня на полях Дубровницького форуму в Хорватії зустрівся із державним секретарем США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном. Зокрема сторони обговорили питання надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі Х.

"Ми цінуємо останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в поставках боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України", — наголосив Кулеба.

За його словами з О'Браєном також було обговорено постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot й спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів.

"На порядку денному також був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та його очікувані результати", — поінформував міністр.

Передача систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.

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