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НАТО на саміті оголосить про запуск нової місії для координації допомоги Україні — NYT
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НАТО на саміті оголосить про запуск нової місії для координації допомоги Україні — NYT

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Зірка НАТО біля штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, Бельгія
Зірка НАТО біля штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, Бельгія. Omar Havana/Getty Images

На саміті НАТО у Вашингтоні Україні запропонують створити нову штаб-квартиру у Німеччині для управління військовою допомогою. Це стане гарантією довгострокової прихильності Альянсу безпеці країни, яку проголосили "мостом" до можливого членства Києва.

Про це пише The New York Times, посилаючись на посадовців Альянсу й американських чиновників, які спілкувалися з журналістами видання на умовах анонімності.

За словами співрозмовників, Альянс оголосить, що погодився створити в Німеччині місію, яка координуватиме надання різносторонньої допомоги Україні у довгостроковій перспективі. Цей крок має стати потужним сигналом про прихильність союзників, як для Києва, так і для Москви, яка сподівається, що Захід втомився підтримувати Україну.

Нова місія під назвою NSATU"Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України" працюватиме над тим, щоб зменшити дублювання та ускладнення, пов’язані з різними видами озброєнь, які надсилаються в Україну, об’єднає під егідою НАТО діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, які надають різні аспекти військової допомоги Україні, такі як протиповітряна оборона, артилерія, винищувачі F-16, озброєння та навчання військових.

Представники США та НАТО розповіли, що місія також координуватиме підготовку українського військового персоналу в країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди з безпеки, які були підписані з Україною низкою держав.

Оскільки ця місія діятиме під егідою Альянсу, вона розрахована на функціонування навіть у тому разі, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США в листопаді.

Адміністрація президента США Джо Байдена та посадовці НАТО висунули цю ідею як спосіб надати Києву щось істотне на саміті, хоча вони й стверджують, що час для вступу України до військово-політичного блоку ще "не настав".

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.

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