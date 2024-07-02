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США ще до саміту НАТО можуть оголосити про посилення ППО України — Блінкен
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США ще до саміту НАТО можуть оголосити про посилення ППО України — Блінкен

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США ще до саміту НАТО можуть оголосити про посилення ППО України — Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен. AP/Alex Brandon

США працюють над посиленням української протиповітряної оборони. Найближчим часом, ймовірно ще до саміту НАТО наступного тижня, слід очікувати нових оголошень з цього приводу.

Про це розповів Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю в Інституті Брукінгса, передає “Голос Америки”.

Блінкен пояснив, що у короткостроковій перспективі однією з найважливіших складових українського успіху є наявність належної протиповітряної оборони.

Він додав, що в економіці України є надзвичайний потенціал за належних інвестицій. Щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал, треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, у які зроблено інвестиції, пояснив Блінкен.

“Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня”, — сказав Держсекретар.

Він не став розголошувати подробиці.

Сполучені Штати приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

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