НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ оголосила 99 громадян Канади нев'їзними
КАНАДАРОСІЯСАНКЦІЇМЗСПолітикаСвітПодії

РФ оголосила 99 громадян Канади нев'їзними

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Росія заборонила в'їзд 99 громадянам Канади у відповідь на "чергові хвилі антиросійських санкцій" уряду Джастіна Трюдо.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ.

Зокрема, у "стоп-списку" опинилися 15 сенаторів парламенту Канади, міська голова найбільшого канадського міста Торонто Олівія Чоу та її заступниця Дженніфер Маккелві, посадовці Банку Канади, бізнесмени та менеджери компаній військово-промислового комплексу, експерти та керівники канадських медіа.

Росія пише, що зробила це у відповідь на санкції Канади проти керівників, науковців, артистів і спортсменів РФ. На думку Кремля, рішення канадського уряду — це потреба "вислужитися перед Вашингтоном і морально підтримати пронацистську владу в Києві", а підсанкційні канадці "активно залучені до розробки та реалізації русофобського курсу офіційної Оттави".

Санкції Канади

Канада 13 червня запровадила додаткові санкції проти 11 фізичних та 16 юридичних осіб з Росії, причетних до операцій з дезінформації та пропаганди.

18 червня Канада запровадила додаткові санкції проти 13 представників російських слідчих органів через смерть ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

На початку червня Канада також ввела економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема йдеться про експрем'єра Миколу Азарова та колишнього генпрокурора Віктора Пшонку.

У травні країна оголосила про додаткові санкції проти двох фізичних та шести юридичних осіб, які причетні до торгівлі зброєю, зокрема балістичними ракетами, між Північною Кореєю та Росією.

Топ дня
Електроенергія
2 липня по всій Україні одночасно будуть задіяні три черги вимкнень світла — "Укренерго"
Прапори України та Польщі
У Польщі змінили правила щодо допомоги громадянам України
Хакер
Хакери ГУР у червні здійснили масштабні кібератаки на мережі російських провайдерів — джерела Уточнено
Міни, група з розмінування Туреччини, Болгарії, Румунії
Стартувала операція з розмінування Чорного моря
Вербицького звільнили за власним бажанням
Заступник генпрокурора Вербицький звільнився Офiцiйно

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Літак на злітній зсузі
У Канаді через страйк механіків скасували дві сотні авіарейсів
Генерал-лейтенанта Дженні Карігнан
У Канаді вперше призначать жінку начальником штаби оборони
Шмигаль, Мері Нґ
Україна і Канада оновили угоду про вільну торгівлю
Прапор Канади в Торонто
Канада внесла КВІР до списку терористичних організацій
На початок