РФ оголосила 99 громадян Канади нев'їзними

Росія заборонила в'їзд 99 громадянам Канади у відповідь на "чергові хвилі антиросійських санкцій" уряду Джастіна Трюдо.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ.

Зокрема, у "стоп-списку" опинилися 15 сенаторів парламенту Канади, міська голова найбільшого канадського міста Торонто Олівія Чоу та її заступниця Дженніфер Маккелві, посадовці Банку Канади, бізнесмени та менеджери компаній військово-промислового комплексу, експерти та керівники канадських медіа.

Росія пише, що зробила це у відповідь на санкції Канади проти керівників, науковців, артистів і спортсменів РФ. На думку Кремля, рішення канадського уряду — це потреба "вислужитися перед Вашингтоном і морально підтримати пронацистську владу в Києві", а підсанкційні канадці "активно залучені до розробки та реалізації русофобського курсу офіційної Оттави".

Санкції Канади

Канада 13 червня запровадила додаткові санкції проти 11 фізичних та 16 юридичних осіб з Росії, причетних до операцій з дезінформації та пропаганди.

18 червня Канада запровадила додаткові санкції проти 13 представників російських слідчих органів через смерть ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

На початку червня Канада також ввела економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема йдеться про експрем'єра Миколу Азарова та колишнього генпрокурора Віктора Пшонку.

У травні країна оголосила про додаткові санкції проти двох фізичних та шести юридичних осіб, які причетні до торгівлі зброєю, зокрема балістичними ракетами, між Північною Кореєю та Росією.