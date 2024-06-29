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ЄС розширив санкції проти Білорусі
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ЄС розширив санкції проти Білорусі

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Прапор ЄС
Прапор ЄС. Getty Images

Рада Європейського союзу 29 червня ухвалила санкції проти Білорусі. Вони віддзеркалюють деякі з обмежувальних заходів проти Росії і таким чином розв'язують проблему обходу санкцій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Обмеження поширюються на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій. ЄС також вводить додаткові санкції на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу.

Подальші обмеження також вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші .

Що стосується імпорту, буде заборонено ввезення прямо чи опосередковано золота та алмазів з Білорусі, а також гелію, вугілля та мінеральних продуктів, включаючи сиру нафту. Обмеження щодо нафти буде доповнено новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу.

Рада ЄС також забороняє надання певних послуг Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їх імені або за їх вказівкою. Йдеться, зокрема, про бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги, послуги з реклами й маркетингових досліджень та інші.

Крім того, розширюється заборона на перевезення вантажів автомобільним транспортом по території ЄС на причепах і напівпричепах, зареєстрованих у Білорусі, у тому числі на вантажівках, зареєстрованих за межами Білорусі.

Для мінімізації ризику обходу санкцій ЄС забороняє транзит через територію Білорусі товарів і технологій подвійного призначення, товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технічному посиленню Білорусі або розвитку її сектору оборони і безпеки, товарів, які можуть сприяти посиленню білоруських промислових потужностей.

Крім того, з метою протидії реекспорту товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем, оператори ЄС, які продають такі товари до третіх країн, повинні будуть впровадити механізми належної обачності.

Крім того, материнські компанії з ЄС повинні будуть докласти всіх зусиль, щоб гарантувати, що їхні дочірні компанії в третіх країнах не беруть участі в будь-якій діяльності, яка може призвести до результатів, яким намагаються запобігти санкції.

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