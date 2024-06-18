Канада запровадила додаткові санкції проти 13 представників російських слідчих органів.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Як зазначили у заяві, санкції запровадили через смерть ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального, який помер 16 лютого 2024 року, а також через грубі та систематичні порушення Росією прав людини.

Цільовими особами є високопосадовці та високопоставлені співробітники російського слідчого відомства, пенітенціарної служби та поліції, котрі причетні до смерті Навального.

Йдеться про отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" у 2020 році, його незаконне затримання в московському аеропорту у 2021 році після повернення до РФ, після лікування від отруєння в Німеччині, недотримання його прав людини під час його ув'язнення, нездатність розслідувати причину його смерті та тривалу затримку з передачею його останків родині.

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкційза порушення прав людини на честь Навального.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Згодом соратники Навального, який помер у в'язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов'язали його смерть з обміном.