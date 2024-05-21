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Канада розширила санкції щодо Росії через торгівлю зброєю із КНДР
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Канада розширила санкції щодо Росії через торгівлю зброєю із КНДР

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Прапор Канади
Прапор Канади. Getty Images

Канада запровадила додаткові санкції проти двох фізичних та шести юридичних осіб, які причетні до торгівлі зброєю, зокрема балістичними ракетами, між Північною Кореєю та Росією.

Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Наші санкції надсилають чіткий меседж: Канада засуджує російську військову співпрацю із Північною Кореєю, яка впливає на безпеку у Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та решті світу. Канада непохитна у підтримці суверенітету України та її народу, який протистоїть жорстоким діям Кремля", — сказала Жолі.

У МЗС зазначили, що до санкційного переліку потрапили дві особи й шість російських компаній:

  • високопоставлені представники російських підприємств, тісно пов’язаних із російською армією й причетних до перевезення зброї з Північної Кореї до Росії
  • російські логістичні фірми, які володіють чи керують літаками та суднами, які використовувалися для доставки зброї з КНДР до Росії.

У міністерстві наголосили, що є зафіксовані докази того, що північнокорейська зброя використовувалася Кремлем для ведення агресивної війни проти України у 2023 і 2024 роках.

"Напад Росії на Україну не тільки є незаконним, але й закупівля зброї, яку вона використовує, суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН щодо КНДР. Ці резолюції прямо забороняють усім державам-членам ООН закуповувати зброю та пов’язані з нею матеріали у Північної Кореї", — йдеться у повідомленні МЗС Канади.

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб у Білорусі, Молдові, Росії та Україні за їхню причетність до порушення суверенітету та територіальної цілісності України та грубих і систематичних порушень прав людини. Багато з цих санкцій були запроваджені в координації з союзниками та партнерами Канади.

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