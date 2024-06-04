Канада запровадила економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема йдеться про експрем'єра Миколу Азарова та колишнього генпрокурора Віктора Пшонку.
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті канадського уряду.
Вказується, що канадська влада вважає, що ситуація в Україні є "серйозним порушенням" міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.
Через це Канада запроваджує економічні обмеження щодо:
- Миколи Азарова;
- Олексія Азарова;
- Раїса Богатирьова;
- Андрія Клюєва;
- Сергія Курченка;
- Віктора Пшонки;
- Артема Пшонки;
- Дмитра Табачника;
- Олександра Якименка;
- Віталія Захарченка.
У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України Андрія Клюєва, Дмитра Табачник️а, Олександра Клименка, Віталія Захарченка, Олександра Якименка, а також низки посадовців часів Януковича.