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Азаров, Табачник, Пшонка та інші: Канада запровадила санкції проти низки посадовців часів Януковича
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Азаров, Табачник, Пшонка та інші: Канада запровадила санкції проти низки посадовців часів Януковича

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Микола Азаров
Микола Азаров. УНІАН

Канада запровадила економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема йдеться про експрем'єра Миколу Азарова та колишнього генпрокурора Віктора Пшонку.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті канадського уряду.

Вказується, що канадська влада вважає, що ситуація в Україні є "серйозним порушенням" міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.

Через це Канада запроваджує економічні обмеження щодо:

  • Миколи Азарова;
  • Олексія Азарова;
  • Раїса Богатирьова;
  • Андрія Клюєва;
  • Сергія Курченка;
  • Віктора Пшонки;
  • Артема Пшонки;
  • Дмитра Табачника;
  • Олександра Якименка;
  • Віталія Захарченка.

У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України Андрія Клюєва, Дмитра Табачник️а, Олександра Клименка, Віталія Захарченка, Олександра Якименка, а також низки посадовців часів Януковича.

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