Канада запровадила економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема йдеться про експрем'єра Миколу Азарова та колишнього генпрокурора Віктора Пшонку.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті канадського уряду.

Вказується, що канадська влада вважає, що ситуація в Україні є "серйозним порушенням" міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.

Через це Канада запроваджує економічні обмеження щодо:

Миколи Азарова;

Олексія Азарова;

Раїса Богатирьова;

Андрія Клюєва;

Сергія Курченка;

Віктора Пшонки;

Артема Пшонки;

Дмитра Табачника;

Олександра Якименка;

Віталія Захарченка.

У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України Андрія Клюєва, Дмитра Табачник️а, Олександра Клименка, Віталія Захарченка, Олександра Якименка, а також низки посадовців часів Януковича.