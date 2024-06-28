Південна Корея знову посилила експортний контроль для РФ та Білорусі

Міністерство промисловості Південної Кореї додало ще 243 позиції, експортний контроль яких до Росії та Білорусі посилять. Ці товари потенційно можуть використовуватися у військових цілях.

Про це йдеться на сайті уряду.

Тепер у списку товарів для посиленого експортного контролю до РФ і Білорусі 1402 пункти. Серед нових найменувань — металорізальне обладнання, частини оптичних приладів та датчики.

Товари, включені до списку, заборонено постачати до Росії та Білорусі. Водночас уряд може дозволити експорт в окремих випадках — розглядатиме кожен випадок ділових угод, укладених до оголошення 28 червня.

Очікується, що нові правила будуть впроваджені до кінця серпня після завершення необхідних процедур, пише Yonhap.

Раніше відповідно до змін до правил торгівлі стратегічними товарами, Південна Корея додала ще 682 предмети, що стосуються важкої будівельної техніки, акумуляторних батарей, авіаційних компонентів, техніки та інших речей до списку товарів, які заборонені до поставок до Росії та Білорусі. У грудні 2023 року експортний контроль розширили, у списку опинилися 1159 пунктів.

26 грудня 2023 року Тайвань оголосив про розширення переліку товарів, експорт яких до Росії та Білорусі заборонений через повномасштабне РФ в Україну, аби запобігти їхньому використанню у військових цілях.