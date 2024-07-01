НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Це інсценування": у Молдові заявили про недопуск експертів для участі у розслідуванні атаки дрона у Придністров'ї
МОЛДОВАРОСІЯДронВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПолітикаСвіт

"Це інсценування": у Молдові заявили про недопуск експертів для участі у розслідуванні атаки дрона у Придністров'ї

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Влада невизнаного Придністров'я не посприяла об'єктивному розслідуванню щодо атаки однієї з військових частин регіону дроном, внаслідок чого нібито було знищено гелікоптер Мі-8. Тож це можна вважати "інсценуванням".

Такий коментар надали Суспільному у молдовському Бюро політики реінтеграції у відповідь на запит.

"Для проведення об'єктивних розслідувань необхідно забезпечити доступ для компетентних експертів Республіки Молдова. Однак, цей периметр залишається недоступним, а Тирасполь не виявив належного сприяння для виявлення відповідних обставин. І це вкотре вказує на інсценований характер таких інцидентів", — йдеться у відповіді.

Що відомо про "підрив" гелікоптера Мі-8

17 березня військову частину у невизнаному Придністров’ї нібито атакував дрон-камікадзе. Внаслідок удару нібито було знищено військовий вертоліт.

Тоді у молдовському Бюро політики реінтеграції повідомили, що зв’язались з іншими держорганами Республіки Молдова, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією заявили, що "даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні".

"Військова техніка на знімках не працює вже кілька років. Влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує напад на Придністровський регіон", — заявили тоді у відомстві.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос заявив, що вибуху на території частини у Тирасполі в невизнаному Придністров'ї не було, а поширюване відео підриву гелікоптера Мі-8 — монтаж.

На слова глави МВС Молдови відреагували "міністерстві держбезпеки Придністров'я". Там стверджували, що ПМР готова надати міжнародній організації кримінальної поліції Інтерпол нібито докази теракту.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному тоді заявив, що атака дроном військової частини у Придністров'ї — це "російська провокація".

Топ дня
Електроенергія
2 липня по всій Україні одночасно будуть задіяні три черги вимкнень світла —"Укренерго"
Прапори України та Польщі
У Польщі змінили правила щодо допомоги громадянам України
Хакер
Хакери ГУР у травні-червні здійснили масштабні кібератаки на мережі російських провайдерів — джерела
Міни, група з розмінування Туреччини, Болгарії, Румунії
Стартувала операція з розмінування Чорного моря
Вербицького звільнили за власним бажанням
Заступник генпрокурора Вербицький звільнився Офiцiйно

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Молдова і ЄС почали переговори про вступ
ЄС офіційно розпочав з Молдовою перемовини про вступ
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен
Данія виділила понад €20 млн на прискорення вступу України та Молдови до ЄС
Урсула фон дер Ляєн
Президентка ЄК привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ в ЄС
Євросоюз
Рада ЄС підтвердила початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною і Молдовою
На початок