Влада невизнаного Придністров'я не посприяла об'єктивному розслідуванню щодо атаки однієї з військових частин регіону дроном, внаслідок чого нібито було знищено гелікоптер Мі-8. Тож це можна вважати "інсценуванням".

Такий коментар надали Суспільному у молдовському Бюро політики реінтеграції у відповідь на запит.

"Для проведення об'єктивних розслідувань необхідно забезпечити доступ для компетентних експертів Республіки Молдова. Однак, цей периметр залишається недоступним, а Тирасполь не виявив належного сприяння для виявлення відповідних обставин. І це вкотре вказує на інсценований характер таких інцидентів", — йдеться у відповіді.

Що відомо про "підрив" гелікоптера Мі-8

17 березня військову частину у невизнаному Придністров’ї нібито атакував дрон-камікадзе. Внаслідок удару нібито було знищено військовий вертоліт.

Тоді у молдовському Бюро політики реінтеграції повідомили, що зв’язались з іншими держорганами Республіки Молдова, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією заявили, що "даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні".

"Військова техніка на знімках не працює вже кілька років. Влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує напад на Придністровський регіон", — заявили тоді у відомстві.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос заявив, що вибуху на території частини у Тирасполі в невизнаному Придністров'ї не було, а поширюване відео підриву гелікоптера Мі-8 — монтаж.

На слова глави МВС Молдови відреагували "міністерстві держбезпеки Придністров'я". Там стверджували, що ПМР готова надати міжнародній організації кримінальної поліції Інтерпол нібито докази теракту.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному тоді заявив, що атака дроном військової частини у Придністров'ї — це "російська провокація".