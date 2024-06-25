ЄС офіційно розпочав з Молдовою перемовини про вступ

У вівторок, 25 червня, розпочалася Міжурядова конференція з Молдовою, яка офіційно розпочинає перемовини Кишинева про вступ у Європейський Союз.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Люксембургу.

У конференції брали участь міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, комісар з питань сусідства та розширення Олівер Вархелі, а делегацію Молдови очолював прем'єр-міністр Дорін Речан.

"ЄС підтвердив своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України і заявив про свою готовність продовжувати надавати всю необхідну підтримку Молдові та її народу у розв'язанні проблем, пов'язаних з війною, а також зміцнювати стійкість, безпеку і стабільність країни перед обличчям гібридних дій Росії", — заявила Лябіб у своєму виступі.

Комісія з питань сусідства і розширення продовжить оцінку готовності Молдови до початку переговорів у конкретних сферах і визначити питання, які, найімовірніше, будуть порушені під час перемовин.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.

Також 25 червня відбулася Міжурядова конференція, яка офіційно дала старт переговорам про вступ України в ЄС. На конференції виступили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

Євроінтеграція Молдови

8 листопада 2023 року стало відомо, що Єврокомісія рекомендує Європейській раді розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до ЄС.

Наприкінці грудня 2023 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що має намір балотуватися на другий президентський термін наприкінці 2024-го. Тоді ж вона закликала молдовський парламент розпочати підготовку до референдуму щодо прагнення країни до вступу в Євросоюз.

21 березня 2024-го парламент Молдови затвердив декларацію про європейську інтеграцію країни. Документ стверджує, що вступ до Європейського Союзу забезпечить майбутнє Молдови як нейтральної та цілісної держави.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови. 21 червня президентка Молдови Мая Санду підписала указ про початок переговорів щодо вступу своєї країни до ЄС.

Доповнено о 20:56. Додано інформацію з конференції й виступ Аджі Лябіб.