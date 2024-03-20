У Молдові назвали фейком підрив гелікоптера на базі в Придністров'ї

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос заявив, що вибуху на території частини у Тирасполі в невизнаному Придністров'ї не було, а поширюване відео підриву гелікоптера Мі-8 — монтаж.

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю газеті Ziarul de Gardă.

"Це була частина кампанії дезінформації, аби викликати паніку, страх і нестабільність серед громадян. Це монтаж, жодного вибуху не було. Фахівці висловляться докладніше. Але це було частиною кампанії дезінформації та спробою спровокувати нестабільність", — зазначив Ефрос.

Раніше OSINT-спільнота та відеомонтажери проаналізували ролик влучання дрона у гелікоптер та засвідчили, що фото вертольота ретушували, а безпілотник могли додати на відео за допомогою монтажу.

Осінтери вказали, що БПЛА зникає перед ударом, а лопаті Мі-8 не рухаються після вибуху. Окрім цього, фахівці помітили спалах палива під гелікоптером, хоч раніше у Молдові інформували, що вертоліт довгий час перебував на стоянці у неробочому стані, й палива в баку бути не могло.

На слова глави МВС Молдови відреагували "міністерстві держбезпеки Придністров'я". Там стверджували, що ПМР готова надати міжнародній організації кримінальної поліції Інтерпол нібито докази теракту.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Суспільному розповів, що атака дроном військової частини у Придністров'ї — це "російська провокація".