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США на 4,5 млрд доларів закуплять ракет для Patriot
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США на 4,5 млрд доларів закуплять ракет для Patriot

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Ракета ЗРК Patriot запускається під час навчань в окрузі Ілан, за 80 кілометрів на захід від Тайбея, Тайвань. Associated Press

Армія США уклала контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), вартістю 4,5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба армії США.

"Цей багаторічний контракт відповідає зобов'язанням армії щодо забезпечення стабільного виробництва цієї найважливішої системи, яка має життєво важливе значення для підтримки армії США та Об'єднаних сил, а також України та інших союзників у всьому світі", — сказав Дуглас Буш, помічник міністра сухопутних військ із логістики.

Контракт з компанією Lockheed Martin уклали на суму 4,5 млрд доларів, на виробництво ракет ракети у версії PAC-3 MSE з супутнім обладнанням.

В армії США зазначили, що ракети, PAC-3 MSE мають великий попит, бо здатні протистояти "вхідним загрозам", включаючи тактичні балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові ракети та літаки.

Як повідомляє Мілітарний, PAC-3 MSE є модифікацією ракет PAC-3. Фахівці з Lockheed Martin збільшили її розміри та інтегрували новий твердопаливний двигун.

Завдяки новим рішенням дальність перехоплення повітряних цілей зросла до 120 км, а балістичних — до 60 км.

Для надійного перехоплення балістичних ракет у перехоплювачі реалізовано технологію hit-to-kill, при якій бойова частина влучає безпосередньо у ціль, завдаючи максимального ураження та збиваючи її з траєкторії польоту.

Передача систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.

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