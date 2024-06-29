Представники американської демократичної партії "схвильовані" через результати дебатів між чинним главою США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду Дональдом Трампом.

Про це у коментарі Суспільному розповів директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США, експосол Америки в Україні (2003-2006 роки) Джон Гербст.

"Демократи дуже нервують.Вони нервували перед дебатами. Вони ще більше хвилюються після дебатів. І тому чимало демократів говорять про заміну кандидата. Але я розумію, що якщо Байден сам не вирішить піти з передвиборчих перегонів, усунути його буде надзвичайно складно", — сказав він.

При цьому Гербст зазначив, що після дебатів із Трампом, Байден провів передвиборчий мітинг, де він виглядав "набагато краще", ніж під час дебатів. Експосол США в Україні припустив, що високопосадовці Демократичної партії звернуться до Байдена з приводу зняття його кандидатури.

"Це може статися, але я не знаю. І знову ж таки, якщо він (Байден — ред.) вирішить відступити, то перед ними (демократами — ред.ред.) постане дуже складне питання вибору нового кандидата. Теоретично, цим кандидатом має бути віцепрезидентка Камала Гарріс, але її показники за опитуваннями такі ж слабкі, як і у Байдена. Тож я не впевнений, що це гідна заміна. Тож це складна ситуація для демократів, це точно", — пояснив Гербст.

Він додав, що у разі, якщо багато американських високопоставлених політиків закликатимуть Байдена піти з передвиборчих перегонів, можливо, він так і зробить.

"Але, по-перше, ми не знаємо, чи це станеться. А по-друге, знову ж таки, вибір нового кандидата загрожує суперечками. Тому що, знову ж таки, Камала Гарріс може вважати, що це її право, її обов'язок отримати його, а якщо вона цього не зробить, це може створити проблеми. І, звісно, дуже важливо, хто буде цим кандидатом", — сказав Гербст.

Водночас він підкреслив, що у Трапа є "юридичні проблеми" і наголосив, що і президентські вибори є незвичайними.

"І якщо є ще одна справа або кілька справ, які розглядаються проти нього (йдеться про Трампа — ред.), які можуть піти не на його користь. Навряд чи це станеться до виборів, але це можливо. Я думаю, що це було б дуже серйозним ударом для нього. Тож знову ж таки, це дуже незвичайні вибори, дуже потворні вибори, і важко робити, скажімо так, розумні прогнози", — резюмував Гербст.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.