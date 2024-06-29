Редакційна рада New York Times після дебатів закликала Байдена покинути перегони

Редакція New York Times закликає президента Джо Байдена покинути президентську боротьбу після його виступу на дебатах.

Про це йдеться на сайті видання.

"Президент з'явився в четвер ввечері як тінь великого державного службовця. Йому важко було пояснити, чого він досягне за другий термін. Він насилу відповідав на провокації Трампа. Він намагався притягнути пана Трампа до відповідальності за його брехню, невдачі та жахливі плани. Неодноразово він намагався дотягнути до кінця речення", — написала редакція.

Видання додає, що "найбільшою державною послугою, яку зараз може зробити Байден, — це оголосити, що він не балотуватиметься на переобрання".

Редакційна Рада заявила, що є лідери демократів, які виступили б за "переконливу та енергійну" альтернативу Трампу.

"Немає причин для партії ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців вибирати між недоліками містера Трампа та недоліками містера Байдена. Занадто велика ставка просто сподіватися, що американці не помітять вік і хворобу Байдена, які вони бачать на власні очі", – також пише Times.

Водночас редакція заявляє, що все одно підтримає Байдена як свій "однозначний вибір", якщо вибір залишиться між ним і колишнім президентом Дональдом Трампом.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.