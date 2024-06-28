Трамп знову заявив, що "врегулює конфлікт" між Росією та Україною ще до інавгурації. Водночас розкритикував Байдена за витрати на підтримку України, а президента Зеленського назвав "найкращим продавцем". Своєю чергою Байден назвав Путіна "військовим злочинцем, якого треба зупинити, бо війна пошириться на інші країни Європи".

А після дебатів у Демократичній партії США заговорили про можливу заміну Байдена на іншого кандидата через "непереконливий" виступ та "нечіткі відповіді".

Більше про заяви кандидатів та їх вплив на майбутні вибори — у студії Суспільного обговорили голова ГО "Центр спільних дій" Олег Рибачук, американський політолог Джейсон Смарт та політолог Максим Несвітайлов.