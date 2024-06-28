НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Перші дебати: заяви Трампа про війну в Україні, чи піде Байден з перегонів. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
ВІДЕОНОВИНИВибори у СШАСШАДжо БайденДональд ТрампВідео

Перші дебати: заяви Трампа про війну в Україні, чи піде Байден з перегонів. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У США відбулися перші дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, а також — про війну в Україні.

Трамп знову заявив, що "врегулює конфлікт" між Росією та Україною ще до інавгурації. Водночас розкритикував Байдена за витрати на підтримку України, а президента Зеленського назвав "найкращим продавцем". Своєю чергою Байден назвав Путіна "військовим злочинцем, якого треба зупинити, бо війна пошириться на інші країни Європи".

А після дебатів у Демократичній партії США заговорили про можливу заміну Байдена на іншого кандидата через "непереконливий" виступ та "нечіткі відповіді".

Більше про заяви кандидатів та їх вплив на майбутні вибори — у студії Суспільного обговорили голова ГО "Центр спільних дій" Олег Рибачук, американський політолог Джейсон Смарт та політолог Максим Несвітайлов.

Топ дня
Дебати Трампа і Байдена: головне
"Війна в Україні б не сталася, якби в США був лідер": головне з дебатів Байдена і Трампа Важливо
Графік відключення електрики на 29 червня
Укренерго: 29 червня графіки погодинних відключень будуть з 00:00 до 24:00 Важливо
Кабмін
Кабмін призначив голову ДСНС і його заступника
Міністр оборони Фінляндії, військова допомога Україні
Фінляндія заявила про військову допомогу для України на €159 млн
Стан енергосистеми в Україні на ранок 28 червня
Без світла 459 населених пунктів, а через спеку зросло споживання — Укренерго

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Роковини удару по піцерії RIA у Краматорську
Роковини удару по піцерії RIA у Краматорську: спогади парамедиків та свідків. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Дрони
Чи вміє держава купувати дрони? | “Дрони-камікадзе” | Епізод 2. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Як медики 128-ї бригади тероборони ЗСУ проходять навчання
"Крики людей і хвилини на порятунок". Як медики 128-ї бригади тероборони ЗСУ проходять навчання. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Микола Тищенко
Справа Тищенка та напад на військового у Дніпрі: що відомо. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
На початок