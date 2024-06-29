Голова дослідницької організації, яка відстежує зброю, використану в атаках проти України з 2018 року, заявив Раді безпеки ООН про наявність "незаперечних" доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї.

Про це повідомляє Associated Press.

На засіданні Ради безпеки США та їхні західні союзники заявили, що Росія та КНДР порушили ембарго ООН на експорт зброї з Північної Кореї.

Виконавчий директор Conflict Armament Research Джона Лефф надав Радбезу докладний аналіз залишків ракети, яка вдарила по Харкову 2 січня.

За його словами, організація задокументувала двигун ракети, її хвостову частину та майже 300 компонентів, вироблених 26 компаніями з восьми країн, і визначила, що це була ракета або КН-23 або КН-24, виготовлена у 2023 році в КНДР.

Лефф зазначив, що організація дійшла такого висновку, ґрунтуючись на унікальних характеристиках ракети — її діаметрі, різних лопатевих приводах, що управляють тягою і траєкторією ракети, візерунком навколо запальника, наявності корейських ієрогліфів на деяких компонентах ракети, а також інших знаках і компонентах, що відносяться до більш раннього періоду до 2023 року.

"Після первинної документації наші команди перевірили ще три ідентичні ракети КНДР, які вразили Київ і Запоріжжя на початку цього року", — сказав він.

Лефф додав, що експерти також виявили додаткову звичайну зброю, у тому числі артилерійський снаряд виробництва 1977 року, який був захоплений на лінії фронту і раніше не спостерігався на полі бою в Україні.

Рада обговорювала незаконні постачання зброї з Північної Кореї на запит Франції, Японії, Південної Кореї, Великої Британії та США.

Зустріч відбулася після того, як 28 березня Росія наклала вето, яке припинило моніторинг санкцій проти Північної Кореї через її розширення ядерної програми групою експертів ООН.

Голова ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу повідомив Раді в п’ятницю, що до закінчення терміну її повноважень група експертів розглядала звіт України про виявлене нею ракетне сміття "після інформації про балістичні ракети малої дальності, виготовлені в КНДР і використані російськими збройними силами в Україна".

Хоча мандат експертів, продовжений з 2009 року, зусиллями Росії було припинено, Наміцу сказав, що комітет Ради Безпеки, відповідальний за моніторинг реалізації санкцій проти КНДР, "продовжує свою роботу і контролюватиме дотримання санкційного режиму".

Представник США сказав, що незалежні висновки дослідницької організації Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. Він також заявив, що окрім десятків ракет, переданих Росії КНДР, вона також незаконно переправила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами.

Посол Росії Василь Небензя звинуватив західних спонсорів зустрічі в спробі використати Раду Безпеки "для розповсюдження антиросійського та антипівнічнокорейського наративу та поширення безпідставних звинувачень, щоб відвернути увагу від власних деструктивних дій, які сприяють ескалації в регіон".

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні 2023 року США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

11 січня 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.