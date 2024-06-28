Дебати кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа були набагато спокійнішими, ніж у 2020 році, але нинішній глава Білого дому не використав всі свої "боєприпаси" проти Трампа.

Про це у коментарях Суспільному сказали співробітник Євразійського центру Atlantic Council Ендрю Д’Аньєрі та директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

"Це були, мабуть, найскромніші дебати між президентом Байденом і експрезидентом Трампом. Якщо ми згадаємо дебати 2020 року там було просто божевілля, багато "обливання брудом", перебивання. Сьогоднішній вечір мав інший формат. Було набагато спокійніше", — сказав Д’Аньєрі.

Краєв зазначив, що у 2020-му завданням кандидатів було "знищити свого опонента", як на підґрунті інтелектуально-наративному, так і на підґрунті психологічному, то нині завдання у них явно було простіше.

"Трампу треба було просто вигадати собі образ більш-менш адекватного політика, аби сподобатися незалежним виборцям, менше кричати, менше нападати. У Байдена теж було просте завдання, але вже з погляду фізіології. Йому потрібно було вистояти ці дебати, йому потрібно було показати себе в ударі, що він інформаційно присутній, він розуміє, що як відбувається", — сказав він.

Експерт вважає, що обидва кандидати не змогли повністю впоратися з завданнями.

Краєв додав, що суть дебатів була у завоюванні незалежного виборця і на так званих дабл-хейтерів, яким жоден з кандидатів не подобається, але все-таки їм доведеться робити якийсь вибір.

"В них був шанс якраз погратися з незалежним виборцем. Жоден з них його до кінця не використав", — сказав експерт.

За його словами, дебати мали і внутрішній партійний аспект, бо після оголошення звинувачень Трампові, на альтернативних республіканських майданчиках почали говорити про те, щоб змінити кандидата, бо Трамп стає "надто токсичним".

Байден, на думку експерта, мав довести виборцям, що його вік не стане на заваді його роботі, бо розмови про заміну Байдена почалися ще у 2022 році.

Д’Аньєрі своєю чергою зазначив, що Байден має "відносно сильні результати, особливо у внутрішніх питаннях", якщо порівняти їх з хаосом президентства Трампа з 2016 по 2020 рік. Але чинний президент ними не скористався.

"Він міг би вказати на сильні сторони свого власного першого терміну, закону про мікрочипи, який, по суті, дозволяє США відокремити ключові технології від Китаю. Фондовий ринок досяг рекордних значень, і ми щойно отримали двох нових членів НАТО. І Альянс, я б сказав, сильніше, ніж будь-коли. Тож у Байдена, я думаю, було більше "боєприпасів", які він міг використати", — сказав він.

Заяви про Україну

Щодо виступів кандидатів у президенти США з питань України, експерт Atlantic Council зазначив, що Трамп повторив свої заяви про те, що він закінчить війну за один день, а також "багато проросійських наративів про те, що Україна втрачає людей, про те, що хочеться припинення вогню і що це дуже сумна ситуація".

"А це не та риторика, яка б підтримувала сильнішу політику або таку ж сильну, як політика президента Байдена щодо продовження підтримувати Україну. Тож хоча ми, звичайно, не чули, як Трамп казав, що він не підтримуватиме Україну, я думаю, що деякі речі, які він сказав, свідчать про те, що він, можливо, буде трохи м’якшим щодо Росії, ніж у президента Байдена", — сказав Д’Аньєрі.

Він зазначив, що Байден не скористався шансом вдарити Трампа щодо Росії.

"Ми почули, як Трамп сказав одну нову річ сьогодні ввечері, яка полягала в тому, що він говорив з Путіним про мрію Путіна про вторгнення в Україну, так звану мрію, щодо якої, я сподіваюся, журналісти тиснутимуть на нього, щоби що він мав на увазі і якою була ця розмова", — сказав експерт АС.

Д’Аньєрі також наголосив, що політика президента Байдена, яка "була нормальною" щодо України і стала кращою за останні кілька місяців, все-таки "не була свідченням того, що перемога України має бути метою для США.

"А я думаю, що це має бути мета. Було б дуже легко, якби я радив президенту Байдену говорити, що його мета — перемогти Росію, а мета Трампа — допомогти Путіну. Я думаю, що це було б ефективним інструментом у таких дебатах. Але, звичайно, він уникав цього", — сказав він.