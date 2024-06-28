Демократи обговорюють можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах

Після сьогоднішніх дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом у Демократичній партії США заговорили про можливу заміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Про це пишуть The Wall Street Journal, The New York Times та Politico.

Представники Демократичної партії та її донорів вважають виступ Байдена на дебатах невдалим і непереконливим через його обмовки, нечіткі відповіді. Це посилило занепокоєння щодо того, що Байден "занадто старий" щоб бути президентом.

WSJ зазначає, що протягом кількох місяців багато демократів стверджували, що 81-річний президент придатний для другого терміну. Але після дебатів деякі стратеги, донори та радники донорів від Демократичної партії заявили, що вони були шоковані діями Байдена, які, на їх думку, підштовхнули приватні дискусії щодо заміни кандидатури Байдена на президентських виборах.

Один із соратників Байдена сказав, що йому кілька разів доводилося вимикати телевізор. Інший сказав, що виступ Байдена навіть Трампа, який "повторював неправду протягом 90-хвилинних дебатів, зробив схожим на державного діяча.

"У нього була одна річ, яку він мав зробити, і це було запевнити Америку, що він справляється з роботою у своєму віці. І це йому не вдалося", — сказала колишня сенаторка від Міссурі Клер Маккаскілл.

За словами джерел, кілька радників відомих демократів, яких вважають потенційними кандидатами в президенти у 2028 році, отримали повідомлення від донорів, у яких висловлювалося їхнє занепокоєння щодо Байдена

"Байден ось-ось зіткнеться з хвилею закликів піти у відставку. Джо мав глибоку прихильність серед демократів. Він вичерпав себе. Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата", — цитує NYT високопоставленого представника штабу Байдена.

Кілька демократів Палати представників заявили, що разом спостерігали за дебатами, а один, який говорив на умовах анонімності, визнав, що для пана Байдена це була "катастрофа". Він зазначив, що їхня група обговорювала необхідність нового кандидата в президенти.

Один з найбільших донорів Байдена і Демократичної партії Марк Буелл, сказав після дебатів, що президент повинен серйозно подумати, чи є він найкращою кандидатурою. "У нас є час висунути ще когось?" — сказав він.

Буелл додав, що поки що не закликає пана Байдена відступити, але "демократичне керівництво зобов’язане піти в Білий дім і чітко показати, що думає Америка, тому що тут на карту поставлена ​​демократія, і ми всі нервуємо".

Інший донор Демократичної партії та прихильник Байдена також заявив, що президенту настав час завершити свою кампанію, пише Politico.

"Байден повинен відійти. Без сумніву", – сказав донор у текстовому повідомленні, пропонуючи альтернативний список на чолі з губернаторами штатів Мериленд та Мічиган.

Один із радників великих донорів демократів сказав, що вони писали незадоволені повідомлення, в яких деякі з них питали: "Що це, чорт забирай?".

"Наша єдина надія на те, що він відійде, ми домовимося про з'їзд партії або він помре. В іншому випадку нам кінець", – сказав радник донорів.

Водночас у Демпартії зазначають, що шанси на зняття кандидатури Байдена залишаються незначними.

Як пише WSJ, я якби Байден відмовився від національних висувних з’їздів демократів у серпні — це підвищило б перспективу відкритого з’їзду, на якому делегати мали б право відмовитися від зобов’язань, взятих перед Байденом під час первинних виборів, і підтримати нового кандидата. Якщо президент відмовиться від участі після з’їзду, то кандидат в президенти узгоджуватиметься на спеціальному засіданні Національного комітету Демократичної партії.

Сам Байден відкинув занепокоєння щодо своєї результативності в дебатах і заклики відмовитися від участі."Я вважаю, що все пройшло добре", — сказав він журналістам після дебатів.

"Важко сперечатися з брехуном", – додав Байден, маючи на увазі Трампа.

NYT зазначає, що жоден чинний президент ще не вибував так пізно з передвиборчої кампанії, і у демократів не було єдиної думки щодо того, що станеться, якщо він це зробить. У четвер увечері демократи уявляли сценарії, за якими старійшини партії, такі як сенатор Чак Шумер, колишня спікерка Ненсі Пелосі та конгресмен Джеймс Клайберн, мали б втрутитися у справу Байдена. Не було жодних ознак того, що хтось із них погодиться це зробити.

Інші демократи сказали, що побоюються, що вже надто пізно, зазначивши, що Байден — "гордий та впертий" і вже давно наполягає на тому, що найкраще підготовлений для перемоги над Трампом, і він не слухатиме нікого, крім, можливо, своєї дружини Джилл, яка рішуче підтримала його участь у перегонах.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.