МКС поки не видасть ордери на арешт ізраїльських високопосадовців

Міжнародний кримінальний суд відтермінував процес видання ордерів на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. МКС вирішило так після оскарження від Британії.

Про це йдеться в наказі Міжнародного кримінального суду.

Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду 27 червня відклав ухвалення рішення про те, чи дозволить він прокурору Каріму Хану видати ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і міністра оборони Йоава Галланта за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.

МКС вирішив це відтермінувати після того, як 10 червня Велика Британія подала заяву на правах "друга суду" (amicus curiae) про оскарження юрисдикції МКС у цьому питанні.

Що відомо про прохання на ордери на арешт ізраїльських чиновників та лідерів ХАМАС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 20 травня 2024 року запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Ультраправі ізраїльські міністри Смотрич та Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після такого запиту.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та очільник МЗС країни Ісраєль Кац назвали це рішення "обурливим". За словами президента Ізраїлю, такі дії "надихають терористів у всьому світі". Очільник МЗС Кац має намір закликати очільників МЗС інших країн світу виступити проти рішення прокуратури. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу назвав це рішення "моральною образою історичного масштабу".

На сайті Білого дому з'явилася заява президента США, який також заявив, що рішення МКС є "обурливим". Тим часом, як пише CNN, і представники ХАМАСу засудили клопотання головного прокурора МКС про ордер на арешт трьох керівників їхнього угруповання.