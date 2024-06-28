МКС поки не видасть ордери на арешт ізраїльських високопосадовців

Міжнародний кримінальний суд відтермінував процес видання ордерів на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. МКС вирішило так після оскарження від Британії.
Про це йдеться в наказі Міжнародного кримінального суду.
Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду 27 червня відклав ухвалення рішення про те, чи дозволить він прокурору Каріму Хану видати ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і міністра оборони Йоава Галланта за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.
МКС вирішив це відтермінувати після того, як 10 червня Велика Британія подала заяву на правах "друга суду" (amicus curiae) про оскарження юрисдикції МКС у цьому питанні.
Що відомо про прохання на ордери на арешт ізраїльських чиновників та лідерів ХАМАС
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 20 травня 2024 року запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.
Ультраправі ізраїльські міністри Смотрич та Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після такого запиту.
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та очільник МЗС країни Ісраєль Кац назвали це рішення "обурливим". За словами президента Ізраїлю, такі дії "надихають терористів у всьому світі". Очільник МЗС Кац має намір закликати очільників МЗС інших країн світу виступити проти рішення прокуратури. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу назвав це рішення "моральною образою історичного масштабу".
На сайті Білого дому з'явилася заява президента США, який також заявив, що рішення МКС є "обурливим". Тим часом, як пише CNN, і представники ХАМАСу засудили клопотання головного прокурора МКС про ордер на арешт трьох керівників їхнього угруповання.
Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль
Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.
9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.
13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.
1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.
Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.
В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.