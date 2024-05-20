Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ХАМАС розкритикував запит Хана щодо ордерів на арешт його лідерів
ІЗРАЇЛЬПАЛЕСТИНАГААГАВІЙНАСвіт

ХАМАС розкритикував запит Хана щодо ордерів на арешт його лідерів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, фото: AP

Представники ХАМАСу засудили клопотання головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про арешт трьох керівників угруповання у справі про напади на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву ХАМАС.

В угрупованні заявили, що "рішуче засуджують спроби прокурора МКС прирівняти жертв до агресорів, видавши ордери на арешт ряду лідерів палестинського опору без правових підстав".

У ХАМАСі зазначили, що ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта через військову кампанію Ізраїлю в Газі надійшли "із запізненням на сім місяців".

У заяві групи також йдеться, що прокуратура повинна була видати ордери на арешт "усіх відповідальних керівників окупації, які віддавали накази, і солдатів, які брали участь у скоєнні злочинів", відповідно до статуту суду.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС — керівника угруповання у Секторі Гази Ях'ю Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (Дейфа) та голову політичного бюро угруповання Ісмаїла Ганію. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Breaking News Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Генштаб ЗСУ втрати ворога війна в Україні армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1380 військових за добу — Генштаб
Азовсталь
Обстріл Харкова та Одеси, "Укренерго" продовжило відключення світла. 818 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Ейфелева вежа в Парижі
Франція підтримала запит на ордер для арешту ізраїльських чиновників та ХАМАС
Президент США Джо Байден
Президент США засудив вимогу видати ордери на арешт ізраїльських чиновників
Капітолій
США розглядають можливість впровадження санкцій проти міжнародного суду
Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу відреагував на запит прокурора МКС на його арешт
На початок