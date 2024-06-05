Палата представників США схвалила законопроєкт, що пропонує запровадити санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) за вимагання ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських офіційних осіб.

Про це пише AP News.

Проєкт підтримали 247 конгресменів (205 республіканців та 42 демократи), 155 голосували проти.

Документ передбачає запровадження санкцій стосовно осіб, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої особи, яка перебуває під захистом Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Речник Державного департаменту Метью Міллер повідомив, що адміністрація Байдена виступає проти законопроєкту про санкції.

"Ми чітко дали зрозуміти, що, хоча ми виступаємо проти рішення, прийнятого прокурором МКС, ми не вважаємо його доцільним, особливо в той час, як в Ізраїлі тривають розслідування", – сказав Міллер.

Як можливі санкції передбачається заборона на операції з власністю в США, а також блокування та анулювання віз.

"Цей законопроєкт матиме жахливий вплив на МКС як інституцію, яка може перешкодити зусиллям суду щодо судового переслідування численних звірств, скоєних у багатьох місцях по всьому світу, від України до Уганди", – сказав конгресмен Грегорі Мікс, голова Демократ у Комітеті закордонних справ.

Законопроєкт був розроблений після того, як прокурор МКС Карім Хан захотів видати ордери на арешт ізраїльських прем'єр-міністра та голови Міноборони Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу за воєнні злочини. Адміністрація президента США Джо Байдена виступила проти проєкту. У Білому домі заявили, що є більш ефективні способи захистити Ізраїль, зберегти позиції США в МКС та сприяти міжнародному правосуддю та відповідальності.

Що відомо про прохання на ордери на арешт ізраїльських чиновників та лідерів ХАМАС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Ультраправі ізраїльські міністри Смотрич та Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після такого запиту.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та очільник МЗС країни Ісраєль Кац відреагували на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт премʼєра Нетаньягу та міністра оборони Галанта.

У соцмережі Х вони назвали це рішення "обурливим". За словами президента Ізраїлю, такі дії "надихають терористів у всьому світі". Очільник МЗС дав вказівку створити командний центр у міністерстві, щоб не дати "перешкодити Ізраїлю реалізувати своє право на самооборону". Також Кац має намір закликати очільників МЗС інших країн світу виступити проти рішення прокуратури.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу теж відреагував на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордеру на його арешт. У соцмережі Х він назвав це рішення "моральною образою історичного масштабу".

Як пише CNN, і представники ХАМАСу засудили клопотання головного прокурора МКС про ордер на арешт трьох керівників їхнього угруповання.