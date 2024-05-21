Франція підтримала запит на ордер для арешту ізраїльських чиновників та ХАМАС

Франція заявила, що підтримує незалежність Міжнародного кримінального суду, прокурор якого запросив ордери на арешт лідерів Ізраїлю, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, та ісламістського руху ХАМАС.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Франції.

"Франція підтримує Міжнародний кримінальний суд, його незалежність і боротьбу з безкарністю в будь-яких ситуаціях. Франція віддана пошуку тривалого політичного рішення в регіоні, єдиного, яке відновить горизонт миру та покладе край стражданням ізраїльтян і палестинців", — йдеться в документі.

У своїй заяві дипломатичне відомство нагадало, що засуджує вторгнення угрупування ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року та їх "варварські напади на цивільне населення".

Далі у заяві йдеться, що Франція підтримує Міжнародний кримінальний суд, який "прийматиме рішення про видачу цих ордерів після вивчення доказів, наданих прокурором на підтримку своїх звинувачень, беручи до уваги принцип комплементарності та дії можливо від ізраїльських судів".

До того ж, як йдеться у заяві, Франція попереджала про суворе дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема про "неприйнятний характер" втрат цивільного населення в Секторі Гази та недостатній доступ гуманітарної допомоги.

Що відомо про прохання на ордери на арешт ізраїльських чиновників та лідерів ХАМАС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 20 травня 2024 року запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Ультраправі ізраїльські міністри Смотрич та Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після такого запиту.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та очільник МЗС країни Ісраєль Кац назвали це рішення "обурливим". За словами президента Ізраїлю, такі дії "надихають терористів у всьому світі". Очільник МЗС Кац має намір закликати очільників МЗС інших країн світу виступити проти рішення прокуратури. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу назвав це рішення "моральною образою історичного масштабу".

На сайті Білого дому з'явилася заява президента США, який також заявив, що рішення МКС є "обурливим". Тим часом, як пише CNN, і представники ХАМАСу засудили клопотання головного прокурора МКС про ордер на арешт трьох керівників їхнього угруповання.