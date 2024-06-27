Якщо президент Сполучених Штатів Джо Байден під час передвиборчих дебатів із Дональдом Трампом проявить певну "енергійність", то це заспокоїть багатьох американців щодо віку чинного глави держави.

Таку думку у коментарі Суспільному висловив директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США, експосол Америки в Україні (2003-2006 роки) Джон Гербст.

"Як на мене, питання у тому, наскільки його виступ (йдеться про Байдена — ред.) на дебатах енергійно і компетентно виглядатиме, і це буде мірилом, за яким люди скажуть, що це були хороші дебати. Іншими словами, якщо Байден виглядатиме так, ніби він не в змозі впоратися з дебатами, то це призведе до продовження побоювань, що він занадто старий, щоб бути президентом", — сказав він.

Щодо певних обмежень під час дебатів, зокрема, про вимкнення мікрофона опонента, коли говорить інший, то Гербст припустив, що це скоріше пов'язано з імпульсивністю Трампа.

"Тому, що Трамп дуже недисциплінований і може заважати своїм опонентам на дебатах. З іншого боку, дехто вважає, що це (йдеться про перебивання опонента — ред.) навпаки може спрацювати не на його користь, бо коли Трамп робив це в минулому, це не дуже добре виглядало в очах американців", — пояснив Гербст.

Він також зазначив, що однією із ймовірних тем дебатів може стати війна в Україні, оскільки як для Байдена, так і для Трампа це своєрідний популізм.

"Байден може згадати про неї (йдеться про війну в Україні — ред.) і описати, як США протистоять всім цим авторитарним урядам: Росії, Китаю, Ірану, КНДР, і що для нас (йдеться про американців — ред.) життєво важливо переконатися, що вони не досягнуть успіху. Трамп може згадати про війну, тому що він говорив, що Путін ніколи б не розпочав повномасштабне вторгнення, якби він був президентом. Тож я бачу причини, чому обидва учасники дебатів піднімуть це питання", — сказав Гербст.

Експосол США в Україні підкреслив, що загалом ці дебати є більше "політичним театром" для обох з кандидатів, оскільки як Байден, так і Трамп шукатимуть власної вигоди під час цього заходу.

Чинний президент США Джо Байден і кандидат на пост глави держави Дональд Трамп сьогодні, 27 червня, проведуть перші з двох дебатів, запланованих перед виборами в листопаді. Вони почнуться о 21:00 за місцевим часом (орієнтовний початок за київським часом — 04:00 ранку). Дебати відбуватимуться без живої аудиторії й триватимуть 90 хвилин. Кандидати не можуть використовувати нотатки, мікрофон кандидата вмикатимуть, коли буде його черга говорити.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.