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"Політичний театр": прогноз від експосла США в Україні щодо передвиборчих дебатів Байдена і Трампа
Вибори у СШАДжо БайденДональд ТрампСШАСвітПолітика

"Політичний театр": прогноз від експосла США в Україні щодо передвиборчих дебатів Байдена і Трампа

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Дебати Байдена і Трампа
Дебати Джо Байдена та Дональда Трампа, 3 листопада 2020 року. Pavlo Conchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Якщо президент Сполучених Штатів Джо Байден під час передвиборчих дебатів із Дональдом Трампом проявить певну "енергійність", то це заспокоїть багатьох американців щодо віку чинного глави держави.

Таку думку у коментарі Суспільному висловив директор Євразійського центру ім. Д. Патрічіу при Атлантичній раді США, експосол Америки в Україні (2003-2006 роки) Джон Гербст.

"Як на мене, питання у тому, наскільки його виступ (йдеться про Байдена — ред.) на дебатах енергійно і компетентно виглядатиме, і це буде мірилом, за яким люди скажуть, що це були хороші дебати. Іншими словами, якщо Байден виглядатиме так, ніби він не в змозі впоратися з дебатами, то це призведе до продовження побоювань, що він занадто старий, щоб бути президентом", — сказав він.

Щодо певних обмежень під час дебатів, зокрема, про вимкнення мікрофона опонента, коли говорить інший, то Гербст припустив, що це скоріше пов'язано з імпульсивністю Трампа.

"Тому, що Трамп дуже недисциплінований і може заважати своїм опонентам на дебатах. З іншого боку, дехто вважає, що це (йдеться про перебивання опонента — ред.) навпаки може спрацювати не на його користь, бо коли Трамп робив це в минулому, це не дуже добре виглядало в очах американців", — пояснив Гербст.

Він також зазначив, що однією із ймовірних тем дебатів може стати війна в Україні, оскільки як для Байдена, так і для Трампа це своєрідний популізм.

"Байден може згадати про неї (йдеться про війну в Україні — ред.) і описати, як США протистоять всім цим авторитарним урядам: Росії, Китаю, Ірану, КНДР, і що для нас (йдеться про американців — ред.) життєво важливо переконатися, що вони не досягнуть успіху. Трамп може згадати про війну, тому що він говорив, що Путін ніколи б не розпочав повномасштабне вторгнення, якби він був президентом. Тож я бачу причини, чому обидва учасники дебатів піднімуть це питання", — сказав Гербст.

Експосол США в Україні підкреслив, що загалом ці дебати є більше "політичним театром" для обох з кандидатів, оскільки як Байден, так і Трамп шукатимуть власної вигоди під час цього заходу.

Чинний президент США Джо Байден і кандидат на пост глави держави Дональд Трамп сьогодні, 27 червня, проведуть перші з двох дебатів, запланованих перед виборами в листопаді. Вони почнуться о 21:00 за місцевим часом (орієнтовний початок за київським часом — 04:00 ранку). Дебати відбуватимуться без живої аудиторії й триватимуть 90 хвилин. Кандидати не можуть використовувати нотатки, мікрофон кандидата вмикатимуть, коли буде його черга говорити.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

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