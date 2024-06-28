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Politico: країни ЄС домовилися про розподіл вищих посад в союзі на наступні п'ять років
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Politico: країни ЄС домовилися про розподіл вищих посад в союзі на наступні п'ять років

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Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Кадр з відео

Лідери ЄС домовилися про те, хто обійматиме керівні посади в союзі наступні п'ять років.

Про це повідомляє Politico.

Як і очікувалося, країни ЄС погодилися висунути Урсулу фон дер Ляєн на новий термін на посаді президента Єврокомісії.

Крім того, португалець Антоніу Кошта стане президентом Європейської ради, а естонка Кая Каллас – новим главою Служби зовнішньої політики ЄС.

Як пише видання, угода, яка відбулася пізно ввечері в четвер, була очікуваною.

"У вівторок шість учасників переговорів від трьох основних центристських політичних груп затвердили фон дер Ляєн, Косту та Калласа на ці ролі. У четвер інші лідери підтримали ці рішення", — пише Politico.

Фон дер Ляєн і Каллас також повинні бути схвалені Європарламентом. Це може статися, коли парламент збереться в Страсбурзі 18 липня.

Доповнено: Кая Каллас на платформі Х підтвердила, що її кандидатуру висунули на посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

"Маю честь бути кандидаткою на пост Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Ваша довіра багато значить. Ми повинні продовжувати працювати разом, щоб гарантувати, що Європа буде ефективним глобальним партнером, щоб наші громадяни були вільними, безпечними та процвітаючими", — написала Каллас.

19 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС). Посаду очільниці ЄК вона обіймає з 2019 року.

На початку травня в ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту, які мають схвалити голову Європейської комісії. Парламент може голосувати лише після того, як більшість керівників держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидатів.

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