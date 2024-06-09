Європейська народна партія перемагає на виборах до Європарламенту — оцінка ЄП

Європейська народна партія (ЄНП), за попередніми даними, перемагає на виборах до Європарламенту, заключним днем яких є неділя, 9 червня. За прогнозами, Європейська народна партія матиме у десятому скликанні Європарламенту найбільшу фракцію.

Про це йдеться у Прогнозі Європейського парламенту.

Європейська народна партія перемагає на виборах до Європарламенту. Прогнозі Європейського парламенту

Як свідчать прогнози результатів виборів, оприлюднені станом на 20:15 у неділю, ЄНП, яка і у нинішньому складі Європарламенту має найбільшу фракцію, здобуває 181 з 720 місць у новому скликанні Європарламенту.

За ними слідує об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу", які можуть розраховувати на групу у парламенті у кількості приблизно 82 депутати.

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть отримати 71 мандат, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" — 62 місця.

Натомість об'єднання "Зелені / Європейський вільний альянс", згідно з прогнозами, втратить у представництві в ЄП і отримає приблизно 53 місця

Група Прогресивний альянс соціалістів і демократів, попередньо, здобуває 135 мандатів. Ліві набирають 34 мандати.

Вибори до Європарламенту традиційно проходять протягом чотирьох днів. Вони розпочалися 6 червня в Нідерландах. Протягом наступних двох днів євродепутатів обирали в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. У більшості держав-членів ЄС, включно з Німеччиною, голосування відбувалося в неділю, 9 червня.

Прогноз Європейського парламенту – це оцінка його складу в результаті виборів, встановлена ​​Verian як сукупність доступних результатів виборів, оцінок або даних опитувань, опублікованих у державах-членах після завершення голосування. Без шкоди для складу новообраного парламенту, прогноз ґрунтується на структурі парламенту, що завершує свою діяльність.

Згідно з регламентом парламенту, політична група повинна складатися щонайменше з 23 членів, обраних принаймні в семи державах-членах.