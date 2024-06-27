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Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн. Про що говорили
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Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн. Про що говорили

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Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Брюссель, 27 червня 2024 року. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Відзначив надання Україні чергового траншу обсягом 1,9 млрд євро у межах Ukraine Facility. Працюємо далі над практичним втіленням рішення G7 щодо 50 млрд доларів", — написав Зеленський за результатами зустрічі.

Також Зеленський під час зустрічі відзначив історичне відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

"Обидві команди готові працювати, щоб цей шлях був якнайшвидшим", — додав президент.

Крім того, Зеленський та фон дер Ляєн під час зустрічі торкнулися теми посилення санкційного тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, прибув на переговори до Брюсселя.

У Люксембурзі 25 червня розпочалася Міжурядова конференція, яка офіційно дає старт переговорам про вступ України в Європейський Союз.

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