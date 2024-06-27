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Росія відправила на війну в Україні щонайменше 10 тисяч мігрантів — очільник російського Слідкому
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Росія відправила на війну в Україні щонайменше 10 тисяч мігрантів — очільник російського Слідкому

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Бастрикін
Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. AP

Очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що на війну в Україну влада відправила щонайменше 10 тисяч мігрантів. Йдеться про людей, які нещодавно отримали російське громадянство.

Про це він розповів на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

"Ми відловили понад 30 тисяч (мігрантів — ред.), які отримали громадянство РФ і не бажають стати на військовий облік, поставили на облік і вже близько 10 тисяч направили до зони спеціальної воєнної операції (так у РФ офіційно називають війну проти України — ред.)", — сказав Бастрикін.

Він додав, що мігранти, зокрема, поповнюють тилові підрозділи, які серед іншого риють окопи.

"Нам кажуть: "навіщо вони (мігранти — ред.) там потрібні, ці товариші?" Рити окопи та укріплення створювати, для цього потрібні справді гарні робочі руки. Вони сьогодні поповнюють ряди наших тилових підрозділів", — сказав він.

Як пише російське видання "Медуза", правоохоронці РФ регулярно влаштовують рейди на підприємства, де працюють мігранти, зокрема із Центральної Азії. Їхніми цілями, як правило, стають чоловіки, які нещодавно отримали російське громадянство, але не стали на військовий облік. Таких чоловіків намагаються відправити на війну в Україну.

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