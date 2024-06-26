НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Росіяни за останні два роки написали 3,5 тисячі доносів — "Важные истории"
РОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаЖиттяСвіт

Росіяни за останні два роки написали 3,5 тисячі доносів — "Важные истории"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Від початку повномасштабної війни в Україні росіяни написали щонайменше 3,5 тисячі публічних доносів і скарг, а найбільш активними виявилися автори анонімних Telegram-каналів.

Про це пише російське видання "Важные истории".

Журналісти видання зазначають, що ця цифра – це мінімальна оцінка, доступна для підрахунків на підставі відкритих джерел.

"На регулярній основі й у великих обсягах доноси пишуть звичайні росіяни, але анонімно. На публічних серійних донощиків припадає лише 7,6% від усіх вивчених нами доносів", – йдеться у повідомленні.

Так, найактивнішим за публічними доносами виявився анонімний Telegram-канал "Мракоборец", автори якого написали 2417 доносів – це не менше ніж три доноси на день. Вони "спеціалізуються" на антивоєнних висловлюваннях, але іноді беруться за теми "русофобії" та ЛГБТК+.

Очільниця російської "Лиги безопасного интернета" Катерина Мізуліна увійшла також увійшла до ТОП-5 донощиків. Одна з її "спеціалізацій" – доноси на артистів за "пропаганду наркотиків" у їхніх піснях.

Попри різні "спеціалізації", приводи для скарг донощики шукають у соцмережах. Публічні донощики — депутати, громадські діячі, Z-активісти — займаються цим залежно від повістки та звертають увагу в основному на відомих росіян та їх висловлювання.

Журналісти уточнили, що один із піків публічних доносів припав на серпень 2023 року і, ймовірно, був пов’язаний з ухваленням закону про заборону зміни статі в Росії. Другий пік зафіксовано у грудні 2023-го на тлі визнання у РФ руху ЛГБТ "екстремістською організацією".

Топ дня
Дебати Трампа і Байдена: головне
"Війна в Україні б не сталася, якби в США був лідер": головне з дебатів Байдена і Трампа Важливо
Цибух і кілька працівників Суспільного: президент присвоїв державні нагороди
Цибух і кілька працівників Суспільного: президент присвоїв державні нагороди "за значні заслуги"
Графік відключення електрики на 29 червня
Укренерго: 29 червня графіки погодинних відключень будуть з 00:00 до 24:00 Важливо
Кабмін
Кабмін призначив голову ДСНС і його заступника
Міністр оборони Фінляндії, військова допомога Україні
Фінляндія заявила про військову допомогу для України на €159 млн

Вибір редакції
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
Дізнайтесь більше
Вбивцям пілота Кузьмінова заплатили готівкою від російських держслужбовців у Відні — WSJ
Вбивцям пілота Кузьмінова заплатили готівкою від російських держслужбовців у Відні — WSJ
Відень став новим шпигунським центром Росії в Європі
Відень став новим шпигунським центром Росії в Європі — WSJ
Росія, бази шахедів
Росія імовірно розосередить бази БпЛА після українських атак — британська розвідка
СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків
Понад 30 за пів року: СтратКом ЗСУ вперше опублікував мапу уражених російських літаків
На початок