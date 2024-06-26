Росіяни за останні два роки написали 3,5 тисячі доносів — "Важные истории"

Від початку повномасштабної війни в Україні росіяни написали щонайменше 3,5 тисячі публічних доносів і скарг, а найбільш активними виявилися автори анонімних Telegram-каналів.

Про це пише російське видання "Важные истории".

Журналісти видання зазначають, що ця цифра – це мінімальна оцінка, доступна для підрахунків на підставі відкритих джерел.

"На регулярній основі й у великих обсягах доноси пишуть звичайні росіяни, але анонімно. На публічних серійних донощиків припадає лише 7,6% від усіх вивчених нами доносів", – йдеться у повідомленні.

Так, найактивнішим за публічними доносами виявився анонімний Telegram-канал "Мракоборец", автори якого написали 2417 доносів – це не менше ніж три доноси на день. Вони "спеціалізуються" на антивоєнних висловлюваннях, але іноді беруться за теми "русофобії" та ЛГБТК+.

Очільниця російської "Лиги безопасного интернета" Катерина Мізуліна увійшла також увійшла до ТОП-5 донощиків. Одна з її "спеціалізацій" – доноси на артистів за "пропаганду наркотиків" у їхніх піснях.

Попри різні "спеціалізації", приводи для скарг донощики шукають у соцмережах. Публічні донощики — депутати, громадські діячі, Z-активісти — займаються цим залежно від повістки та звертають увагу в основному на відомих росіян та їх висловлювання.

Журналісти уточнили, що один із піків публічних доносів припав на серпень 2023 року і, ймовірно, був пов’язаний з ухваленням закону про заборону зміни статі в Росії. Другий пік зафіксовано у грудні 2023-го на тлі визнання у РФ руху ЛГБТ "екстремістською організацією".