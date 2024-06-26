Наразі розслідується 1329 кримінальних проваджень щодо понад 5500 фактів катування, жорстокого поводження як воєнних злочинів з боку Росії.

Про це в ефірі Суспільного розповів начальник Департаменту щодо протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

За його словами, правоохоронці починають працювати із потерпілими від катувань тільки після того, як з ними проведуть роботу психологи.

"Катування завжди, окрім фізичних страждань, спричиняє серйозні моральні травми. Люди, які пережили катування, потребують тривалої реабілітації, підтримки. Тому не всі з них готові розповідати (про ці злочини — ред). Коли ми починаємо працювати з потерпілим від катувань — цивільними та військовими, які повернулися з полону, то ми починаємо цю роботу після роботи психологів", — сказав Бєлоусов.

Він також поінформував, що про підозру у вчиненні катувань вже повідомлено 268 осіб, 76 були засуджені національними судами за катування та жорстоке поводження. Ця цифра включає як катування, що здійснювалися в місцях несвободи, так і катування на вулиці або в приміщеннях житлових будинках, що часто вчиняється на окупованих територіях.

"Це не поодинокі випадки, які можна було б списати на волю конкретного офіцера чи солдата, який застосовує катування. Ми чітко бачимо, що це частина політики Росії щодо України. І ці патерни дуже чітко простежуються ще з часів НКВД. Це системна така політика підкорення і знищення України. Ми розглядаємо кожен такий факт, з одного боку, як індивідуальний факт для того, щоб зрозуміти всі деталі, і також як частину цієї загальної політики РФ", — пояснив Бєлоусов.

Що відомо про розслідування злочинів російських військ в Україні

У грудні 2023 року глава МВС Ігор Клименко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські відкрили понад 105 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російських військових.

У вересні минулого року стало відомо, що слідчі Національної поліції розпочали 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

15 липня 2023 року генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що українські суди винесли вироки 53 військовим РФ за скоєні воєнні злочини. Допомагати українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні будуть Міністерство юстиції США та ФБР.

Станом на серпень минулого року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

Також воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.