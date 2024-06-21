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Санду підписала указ про початок переговорів щодо вступу Молодови до ЄС
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Санду підписала указ про початок переговорів щодо вступу Молодови до ЄС

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Мая Санду
Президентка Молдови Мая Санду, Бухарест, Румунія, 3 квітня 2023 року. AP/Andreea Alexandru

Президентка Молдови Мая Санду, сьогодні, 21 червня, підписала указ про початок переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

Про це глава держави повідомила у соцмережі X.

За словами Санду, стати членом ЄС – це "наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян".

"Бажаємо нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня", — додала президентка Молдови.

Євроінтеграція Молдови

8 листопада 2023 року стало відомо, що Єврокомісія рекомендує Європейській раді розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до ЄС.

Наприкінці грудня 2023 року президентка Молдови Мая Санду заявила, що має намір балотуватися на другий президентський термін наприкінці 2024-го. Тоді ж вона закликала молдовський парламент розпочати підготовку до референдуму щодо прагнення країни до вступу в Євросоюз.

21 березня 2024-го парламент Молдови затвердив декларацію про європейську інтеграцію країни. Документ стверджує, що вступ до Європейського Союзу забезпечить майбутнє Молдови як нейтральної та цілісної держави.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

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