Щодня Росія здійснює 150 воєнних злочинів проти України — генпрокурор Костін

Українські правоохоронці задокументували майже 130 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими військовими проти українців.

Про це написав у Facebook генеральний прокурор України Андрій Костін за підсумками свого онлайн-виступу на Саміті миру у Швейцарії.

"Світ повинен чути такі історії, аби розуміти всю тяжкість злочинів, які агресор чинить щодня на українській землі. На сьогодні ми задокументували майже 130 000 воєнних злочинів. Це означає в середньому 150 злочинів на день. Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України та українців", — написав Костін.

Як повідомили в Офісі президента України, серед 130 тисяч зафіксованих воєнних злочинів — 301 випадок сексуального насильства. Російські загарбники вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину. Це лише підтверджені дані.

"Я щиро сподіваюся, що цей саміт зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення цих злодіянь. Це, зокрема, робота зі звільнення та повернення українських цивільних, незаконно утримуваних РФ, та примусово депортованих агресором дітей", — відзначив генеральний прокурор України.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.