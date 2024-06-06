В МКС скерували подання проти 6 головних російських пропагандистів

Міжнародна федерація прав людини (FIDH) 6 червня скерувала подання до Міжнародного кримінального суду щодо мови ворожнечі у російських медіа, яка сприяла російським воєнним злочинам в Україні. FIDH хоче переконати МКС видати ордери на арешт ключових російських пропагандистів — Соловйова, Симоньян, Медведєва тощо.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Подання уклали відповідно до статті 15 Римського статуту до Офісу прокурора МКС. Правозахисники хочуть привернути увагу суду до злочинного характеру мови ворожнечі у російських медіа, що сприяла міжнародним злочинам в Україні.

Подання стосується:

Дмитра Медведєва, колишнього президента і нинішнього заступника голови Ради безпеки РФ;

Володимира Соловйова, ведучого телепрограми на державному телеканалі "Росія 1";

Маргарити Симоньян, головної редакторки Russia Today;

Дмитра Кисельова, керівника державної медіагрупи "Росія Сьогодні";

Сергія Мардана, популярного в РФ радіо- та телеведучого;

Олексія Громова, першого заступника керівника Адміністрації президента Росії.

Вибрали саме їх, тому що вони або обіймають відповідні керівні посади, або є впізнаваними ведучими, також брали до уваги серйозність, кількість та часте повторення їхніх висловлювань.

FIDH подала документ спільно з Харківською правозахисною групою та Центром громадянських свобод, своїми українськими організаціями-членами, а також російською неурядовою організацією.

Організації хочуть показати, що дії 6 згаданих осіб є переслідуванням, злочином проти людяності, і домогтися від МКС розслідування мовленнєвих практик цих шістьох росіян. Їхня діяльність, як сказали правозахисники, сприяла та заохочувала воєнним злочинам армії РФ на території України зокрема таким як масові вбивства в Бучі на Київщині, катівні в Херсоні, примусове переміщення цивільних українців до російських в'язниць.

Тепер мета організацій — щоби МКС видали ордери на арешт відповідних пропагандистів та оголосили їх у міжнародний розшук.

Готуючи подання, правозахисники проаналізували понад 2000 відеофрагментів — це 526 годин передач — із заявами цих діячів з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2024 року. Для цього співпрацювали з Українським військовим архівом та Відділом цифрової верифікації Ессекського університету (Велика Британія). 316 висловлювань за ці 2 роки визначили як мову ворожнечі.

Наприклад, це:

порівняння українців з "хробаками", "нацистами", "демонами", "сатаністами";

заперечення окремої української ідентичності та права України на існування як держави;

зображення українців як "запрограмованих Заходом" на більшу відокремленість від Росії;

ствердження, що українська державна ідеологія — це ненависть до всього російського;

просування конспірологічних теорій, зокрема що українці придушували і навіть чинили геноцид проти росіян і російськомовних людей на сході України;

систематичне використання маніпулятивних лінгвістичних прийомів, таких як інтенсивні метафори, неологізми ("денацифікація") або евфемізми ("визволення").

"Окремі особи раніше були засуджені міжнародними трибуналами за мову ворожнечі. Витоки таких переслідувань можна простежити до Нюрнберзьких процесів, де Юліус Штрейхер був засуджений за поширення антисемітської пропаганди, яка «заражала німецький розум»", — розповіли правозахисники.

Адвокатка Харківської правозахисної групи Анна Овдієнко в коментарі Суспільному сказала, що це перший випадок в історії МКС та в історії міжнародного гуманітарного права, коли порушується саме таке питання на рівні не тільки національних процесів, а на рівні міжнародного кримінального права. Коли злочин ненависті може лягти в основу обвинувачення певних пропагандистів. Ніхто не може сказати точно, як відреагує МКС, але ми сподіваємося на позитивну відповідь. Подання було обґрунтоване відповідно до міжнародних норм.

"Якби не існувало пропаганди, не існувало б війни. Так звані звичайні росіяни ніколи б не виправдали такої жорстокості, якби в їх головах не жила ідея, що українці якісь нацисти. Під час тортур моїх клієнтів часто називали нацистами. Ці висловлювання вищих посадовців використовували під час цих катувань", — розповіла Овдієнко.

Вона навела випадок розстрілу цивільної людини в Бучі. Перед тим як розстріляли, людині майже три години повторювали слова пропагандистів. Коли людина відмовилася говорити на камери ці наративи, її розстріляли, зазначає адвокатка ХПГ.

Володимир Яворський, програмний директор ЦГС, розповів, що Олексій Громов курував та особисто робив письмові чи усні вказівки всій пропагандистській машині, підконтрольній РФ. Ці наративи — частина державної пропаганди, яка є передумовою вчинення тисячі злочинів проти людяності, насамперед проти цивільних громадян України. ЦГС у межах проєкту "Трибунал для Путіна" з 2022 року задокументували понад 70 тисяч повідомлень про вчинення міжнародних злочинів росіян в Україні. У великій кількості основний мотив злочинів — ґрунт ненависті.

В Україні справи проти пропагандистів теж відкриті, розповіли Суспільному. Пропагандистам загрожує до 10 років ув'язнення за чинним законодавством.