Усі новиниВступ в ЄСЄвро-2024МобілізаціяВідключення світлаВійнаІсторіїВідеоРозслідуванняЗлочини РФУкраїна і НАТОТОП РегіонівХарківщинаКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Відключення світла: Укренерго збільшить обсяг обмежень 12:00 до 23:00 25 червня
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАЕнергосистема

Відключення світла: Укренерго збільшить обсяг обмежень 12:00 до 23:00 25 червня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Подовжувач, світло
Подовжувач, світло. Getty Images

НЕК "Укренерго" 25 червня запроваджує збільшений обсяг обмежень на споживання електроенергії з 12:00 до 23:00. Графіки відключень світла діятимуть протягом усієї доби.

Про це йдеться у повідомленні енергокомпанії.

"Сьогодні, 25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00. Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак", — йдеться у повідомленні.

Протягом доби Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 26 524 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1295 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається. 

Стан мереж

Вчора вдень дією захисту знеструмлювалась високовольтна магістральна лінія в південному регіоні. Знеструмлювались споживачі "Миколаївобленерго". Через 40 хвилин енергоживлення було відновлене в повному обсязі, лінія повернута в роботу.

На ранок без енергоживлення залишаються 457 населених пунктів.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин: є знеструмлення в Одеській та Сумській областях.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Внаслідок російської атаки України вночі 20 червня пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій (ТЕС) компанії ДТЕК, поранені троє працівників.

У ніч проти 22 червня РФ знову вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

Топ дня
Урсула фон дер Ляєн
Президентка ЄК привітала Україну і Молдову з початком переговорів про вступ в ЄС Важливо
У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
Breaking News Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР
Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР Важливо
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'зниці і вилетів з Британії
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці і вилетів з Британії
Прапори України та ЄС
Перемовини про вступ України в ЄС, повернуті українські діти та вибухи в Росії: головні новини ранку 25 червня

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Графіки відключення світла, електроенергія
25 червня впродовж доби по всій Україні вимикатимуть світло — "Укренерго"
Електромережі
24 червня графіки відключень світла діятимуть протягом доби, з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень збільшиться — Укренерго
Енергетика
24 червня графіки відключень електроенергії діятимуть протягом всієї доби — "Укренерго"
Електрокар
Китай і Європейський Союз погодилися провести переговори щодо тарифів на електромобілі
На початок