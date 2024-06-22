Міненерго: РФ знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі

У ніч проти 22 червня російське військо знову завдало удару по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

Про це зранку повідомили в Міненерго.

За даними відомства, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються.

Триває їх ліквідація.

Як повідомили зранку в "Укренерго", пошкоджене обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях.

На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони у лікарні.

Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

За даними "Укренерго", це вже восьма масована комбінована атака по об'єктах енергетичної інфраструктури.