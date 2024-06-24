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"Не здавайтеся. Голосуйте": Макрон перед виборами написав французам листа
Емманюель МакронФРАНЦІЯВИБОРИСвіт

"Не здавайтеся. Голосуйте": Макрон перед виборами написав французам листа

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Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон. Christophe Petit Tesson, Pool via AP

Президент Франції Еммануель Макрон закликає французів зробити правильний вибір на майбутніх парламентських виборах.

Про це йдеться у його листі до французів, написаному за тиждень до першого туру парламентських виборів, і поширеному у регіональних ЗМІ, пише Midi Libre.

Макрон наголосив, що рішення розпустити парламент він ухвалив "відповідально, з великою серйозністю" і після кількох тижнів роздумів.

"Цей розпуск був єдиним можливим вибором як для того, щоб взяти до відома ваш голос на виборах до Європарламенту, так і для того, щоб відповісти на наявний безлад і на майбутній ще більший безлад", — написав президент у листі.

Він зазначив, що це рішення було "важким і раптовим" як для парламентарів, так і для французів і викликало "занепокоєння, неприйняття, іноді навіть гнів".

"Але це рішення – єдине, яке може дозволити нашій країні рухатися вперед і возз’єднатися. Майбутні вибори – це зустріч довіри, серйозна, серйозна, на якій ми маємо визначитися з вибором для нашої країни і для нашого життя", — йдеться у листі.

Макрон нагадав, що станом на зараз у французів є "три чіткі пропозиції": ультраправих, лівих та його блоку "Разом заради республіки!". Цей третій шлях він називає найкращим для Франції "не тільки тому, що він захищає французів і готує до майбутнього, але й тому, що вона єдина, хто точно може блокувати крайніх правих, а також крайніх лівих у другому турі".

На його думку, спосіб, у який відбувається управління країною, потребує докорінних змін.

"Я не сліпий, я усвідомлюю недугу демократії. Цей розрив між народом і тими, хто керує країною, який нам не вдалося подолати. Тому спосіб правління має кардинально змінитися", — зазначив президент.

Водночас Макрон підтвердив свою готовність спробувати створити коаліцію.

"У майбутньому уряді, який обов'язково буде відображати ваш голос, я сподіваюся, об'єднаються республіканці різних переконань, які проявили мужність у протистоянні крайнощам", — написав він у листі.

Президент також виключив можливість своєї дочасної відставки та підтвердив намір допрацювати до кінця другий термін, який закінчується у травні 2027 мого року.

"Ці вибори — наші. Ви їх зробите. Тому не бійтеся, не здавайтеся. Голосуйте. Обирайте повагу, амбіції та справедливість для нашої нації", — написав Макрон.

На виборах до Європарламенту ультраправе "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, попередньо, набрало близько 33%, партія Макрона — 15%, соціалісти — 14%.Одразу після перших результатів Макрон розпустив парламент та оголосив дострокові вибори. Перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня.

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