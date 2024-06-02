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Франція не забороняє Україні бити по Росії ракетами SCALP — BBC
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Франція не забороняє Україні бити по Росії ракетами SCALP — BBC

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ракети Storm Shadow
Далекобійні ракети Storm Shadow Dubai Air Show, 20 листопада 2005 року. RABIH MOGHRABI/AFP via Getty Images

Париж прямо не обмежував використання Україною крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow (або SCALP, як їх називають у Франції).

Про це повідомляє BBC з посиланням на офіцера військової авіації.

Зазначається, що Велика Британія та Франція прямо не обмежували використання наданих Україні крилатих ракет, чий радіус дії може досягати 250 км.

А минулого тижня президент Франції Емануель Макрон сказав журналістам: "Ми повинні дозволити (Україні, — ред.) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети, і, по суті, військові об’єкти, з яких атакують Україну".

Така риторика розглядається як дозвіл на використання Storm Shadows/Scalps, сказав ВВС офіцер військової авіації. Тож, за його словами, тепер Україна може завдавати ударів по аеродромах Курської та Білгородської областей, які межують з Україною.

Однак, як зазначає BBC, такі операції будуть обмежені. Українські літаки Су-24, які оснащені ракетами SCALP, повинні будуть наблизитися до кордону з РФ для їх запуску, що зробить їх уразливими для російських систем ППО.

Літаки F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для таких завдань. Але президент Зеленський визнає, що досі не ясно, чи дозволять партнери України використовувати ці літаки для ураження цілей у Росії.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

У США група законодавців вимагає від Міністерства оборони дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії за допомогою поставленої західної зброї.

27 травня Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території Росії.

Не проти зняти обмеження Польща та Швеція. Але заперечують проти такого Італія, Бельгія та Німеччина.

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