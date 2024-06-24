У понеділок, 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуться протягом доби з 00:00 до 24:00. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень збільшиться.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 24 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 19:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що через значні пошкодження після вісьмох російських атак електростанції не можуть виробляти достатньо електроенергії. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

"Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", — йдеться у повідомленні.

Протягом доби Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 26 710 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 561 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

Стан мереж

23 червня під час тривоги, на Харківщині відключалось обладнання на одному з об’єктів "Укренерго". Причина – відключення лінії обленерго під час обстрілу. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі у м. Харків. Після відбою тривоги енергоживлення всіх споживачів було відновлене.

Сьогодні вранці на одному з енергооб’єктів "Укренерго" в західному регіоні з технічних причин вимикалась частина обладнання. Знеструмлювались 35 818 побутових споживачів на Хмельниччині. Через 50 хвилин енергоживлення було відновлене в повному обсязі.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 97 населених пунктів у Львівській, Полтавській, Сумській областях.

З інших причин без енергоживлення 496 населених пунктів.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин: є знеструмлення у Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Внаслідок російської атаки України вночі 20 червня пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій (ТЕС) компанії ДТЕК, поранені троє працівників.

У ніч проти 22 червня РФ знову вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.