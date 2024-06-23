Народна депутатка від парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що міжурядова конференція, яка відбудеться 25 червня в Люксембурзі щодо переговорів про вступ України в Євросоюз — це своєрідний "стартовий пістолет" до наступних офіційних заходів.

Про це вона розповіла у коментарі Суспільному.

"Ця міжурядова конференція, яка відбудеться в Люксембурзі, це такий собі "стартовий пістолет" для всіх офіційних процесів переговорів. Уже сформована переговорна делегація. Головний перемовник від України визначені — це Ольга Стефанішина .І є члени цієї делегації. Це переважно представники уряду, які відповідають за різні напрямки. Але також туди входить і перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко, і голова Офісу президента (Андрій Єрмак — ред.), і його заступники, які займались цією темою", — сказала Кравчук.

За її словами, після цього вже у липні почнуться офіційні переговори щодо вступу України в ЄС у форматі переговорних груп.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня у Люксембурзі.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.