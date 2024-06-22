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Росія перед травневим наступом на Харківщину на 90 тисяч солдатів — AP
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Росія перед травневим наступом на Харківщину на 90 тисяч солдатів — AP

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Наступ на Вовчанськ, український військовий
Український військовослужбовець 92-ї окремої штурмової бригади охороняє територію недалеко від міста Вовчанськ у Харківській області, Україна, 19 травня 2024 року. REUTERS/Inna Varenytsia

Росія перед наступом на північ Харківщини приготувала щонайменше 90 тисяч військових, які збиралися ввійти в Україну. Їх відкинули завдяки тому, що США дозволили бити американською зброєю по РФ.

Про це агентству Associated Press повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Як ідеться в матеріалі AP, українське військове командування перед наступом росіян 10 травня передбачало нові штурмові дії противника, спрямовані на відволікання ЗСУ від інтенсивних боїв у Донецькій області.

"Раніше ми не могли націлюватися на них. Це було досить складно. Усі склади з боєприпасами та іншими ресурсами були розташовані на відстані 20 кілометрів від того, що ми могли вразити", — розповів Гаврилюк.

Але США зрештою вирішили дозволити українцям бити американською зброєю після тривалого лобіювання з боку українських офіційних осіб — саме тоді, коли росіяни готувалися відкрити новий фронт на Харківщині. Дозвіл Штатів допоміг знищити силу армії РФ.

"HIMARS не стихали увесь день, — сказав командир артилерійського підрозділу на Харківщині з позивним Гефест. — З перших днів українським силам вдалося знищити цілі колони військ вздовж кордону, які чекали наказу про вхід в Україну".

Наступ на Харківщину з 10 травня

Повторний наступ на північ Харківщини окупанти розпочали 10 травня. Тоді вони перетнули кордон поблизу населеного пункту Стрілечої й почали рух у бік селища Липців, що за 25 км від Харкова. Інша група почала атаку поблизу прикордонного міста Вовчанська, що за 70 кілометрів від обласного центру.

Через місяць росіяни призупинили атаки на Харківському напрямку, нині на цій ділянці фронту тривають контрударні дії української армії, розповів у зверненні від 8 червня президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про дозвіл США бити зброєю по Росії

У США група законодавців вимагала від Міністерства оборони дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Заява містить заклик до міністра оборони США Ллойда Остіна "дозволити Україні за певних обставин використовувати надану США зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на російській території".

Наприкінці травня Politico із посиланням на офіційного представника США та двох інших людей писало, що адміністрація президента Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати удару всередині Росії — лише біля Харкова.

Пізніше на запит журналістів Голосу Америки посадовець Штатів сказав, що політика США щодо заборони використання ракет ATACMS або ударів дальньої дії всередині Росії не змінилася. Але Білий дім дозволив використання наданої США зброї для протидії вогню в Харківській області, щоб завдати удару по російських військах.

21 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну — не лише ті, що знаходяться в регіоні поблизу Харкова.

The Washington Post з посиланням на українських чиновників стверджує, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії на відстані до 100 км від кордону. Також дозвіл не поширюється на ключові аеродроми у Росії.

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