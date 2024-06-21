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Зеленський поговорив із Дудою про підсумки Саміту миру
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Зеленський поговорив із Дудою про підсумки Саміту миру

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Зеленський і Дуда поговорили телефоном 21 червня
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда в Луцьку. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 21 червня телефоном поговорив із польським колегою Анджеєм Дудою. Обговорили результати Глобального саміту миру й домовилися продовжити роботу з іншими країнами, аби ті приєднувалися до підсумкового комюніке.

Про це Зеленський написав у своїх соцмережах.

"Ми також відзначили плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики", — написав глава держави.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: тепер там 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — дві країни відкликали свої підписи. В Офісі президента заявили, що інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.

Згодом зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту світу у Швейцарії слідом за Іраком та Йорданією зникла Руанда, проте приєдналися Замбія, а також Антигуа і Барбуда.

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